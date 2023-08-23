'Там дуже спекотно': український військовий розкрив, де росіяни мають слабші позиції

Сергій Жеребило поділився інформацією про ситуацію на фронті та спрогнозував подальші дії на Мелітопольському напрямку.

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Жеребило розповів, де у росіян слабші позиції / колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Facebook

Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило, який зараз перебуває на одному з найгарячіших напрямків фронту - поблизу нещодавно звільненого селища Урожайне, в інтерв’ю Главреду розповів, де у росіян слабші позиції - на Бердянському напрямку чи на Мелітопольському.

"Не можу про це судити хоча б тому, що нас там не було. Востаннє ми там були у лютому - наш підрозділ перебував на Оріхівському напрямку, де ми відбивали втрачені позиції. Потім із березня ми перейшли сюди, на Донеччину. Але там багато наших побратимів, тому знаю, що там також дуже спекотно. Ми, як і всі, слідкуємо за новинами і сподіваємося, що у хлопців там будуть успіхи у просуванні", - наголосив військовий.

Жеребило додав, що не має права говорити конкретніше та щось прогнозувати, бо бачить ситуацію досить вузько.

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"Скажу лише одне: кращі перспективи зараз за нашим напрямком, на Времівському виступі (тобто Старомайорське, Нескучне, Времівка). Але ми бачимо, що Росія перекинула десантників із Мелітополя на наш напрямок. А де тонко, там і рветься - якщо противник перекинув сюди свій оперативний резерв, значить, чогось у нього не вистачає. Відтак, є сподівання на те, що, якщо ми тут їх покришимо і якомога більше російських військових залишимо навіки спочивати в українській землі, на Мелітопольському напрямку їх буде менше, а, значить, нашим хлопцям буде легше", - підкреслив він.

Хто такий Сергій Жеребило Сергій Жеребило - нині заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії. Раніше він був вчителем у Криворізькій ЗОШ №46. Згодом почав працювати інженером на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті. Також був начальником бюро соцпроектів. У листопаді 2010 року Жеребило почав працювати у виконкомі Інгулецької районної у місті ради. Про це пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що аналітики ISW вважають, що просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ. Друга "оборонна" лінія окупантів агресора Росії в Запорізькій області може бути відносно слабкішою за першу.

ЗСУ вибили окупантів РФ і закріпилися на важливих плацдармах. При цьому українські військові мали успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області, йдеться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ повинен сконцентруватися на одному головному напрямку. Західні чиновники вважають, що зараз війська ЗСУ надто розосереджені і їм потрібно "зібрати свою бойову міць в одному місці".

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