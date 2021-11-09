УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна виділила 10,5 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19: більше 80% всіх грошей вже витратили

9 листопада 2021, 15:18

План МОЗ передбачає вакцинацію 56% дорослого населення до кінця 2021 року.

МОЗ
МОЗ витратило на покупку вакцин від коронавірусу 8,5 мільярдів гривень / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України витратило на закупівлю вакцин проти COVID-19 8,5 мільярдів гривень з 10,5 мільярдів, які виділила держава. Згідно з планами відомства, в країні повинні бути щеплені 56% від усього дорослого населення. Наступного року на щеплення витратять з бюджету лише 2,6 мільярда гривень.

Як повідомляє StateWatch з посиланням на Державну казначейську службу, МОЗ вже витратив фактично 80% коштів, призначених на закупівлю вакцин і препаратів від коронавірусу. Відомство планує, що до кінця року 56% дорослого населення повинні зробити два щеплення проти коронавірусної інфекції.

"З розрахунку, що кількість дорослого населення України становить 34 млн.осіб, за планом МОЗ до кінця року показник щеплених двома дозами осіб повинен становити 56% від дорослого населення", - зазначено в матеріалі.

При цьому згідно з даними на 8 листопада, тільки 36,7% українців зробили одне щеплення від коронавірусу, а 25,6% прищепилися двома дозами.

Реклама

Як відомо, крім вакцини, за ці гроші також закуповуються 1,67 млн одиниць розчинника для розведення 10 млн доз вакцини, 29,3 млн ін'єкційних шприців, і близько 653 тисяч контейнерів, які призначені для утилізації медичних відходів.читайте такожКожен третій - щеплений від COVID-19: в Україні прогнозують стрімке зростання вакцинації

За даними РНБО на 8 листопада, держава закупила 27,8 млн доз вакцини проти COVID-19, причому 19,8 мільйонів з них за гроші з державного бюджету (52% від запланованої кількості закупівель вакцин).

Підкреслюється, що наступного року з бюджету на вакцини збираються витратити лише 2,6 мільярда гривень.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабінет міністрів 22 вересня схвалив рішення, спрямоване на впровадження обов'язкової вакцинації проти COVID-19 в Україні. Спочатку йшлося про те, що щепитися зобов'язані працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попереджав, що з понеділка, 8 листопада, вчителів та чиновників, які не зробили щеплення від коронавірусу, відсторонять від виконання професійної діяльності. Їх не допустять на робочі місця допоки, доки вони не вакцинуються. Зарплата і стаж за цей період не нараховуватимуться.

У МОЗ оголосили про те, що з 9 грудня набуває чинності наказ відомства, згідно з яким перелік професій, працівники яких повинні зробити щеплення від коронавірусу, буде оновлено. Відтепер вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою для співробітників підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління органів центральної влади; працівників закладів соціальних послуг та захисту прав дітей, а також людей, які працюють на підприємствах стратегічного значення.

Главред рекомендує:

viber
МОЗ вакцинація новини України коронавірус в Україні держбюджет 2021 вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Україна виділила 10,5 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19: більше 80% всіх грошей вже витратили». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Нова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилокНова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилок Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійнихКоли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних Найсмачніша закуска з курки: готувати всього 15 хвилинНайсмачніша закуска з курки: готувати всього 15 хвилин Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік ТиграЯк прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграУ чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного Тигра
15:57

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

15:28

Комаровський пояснив, яку вакцину від COVID-19 до кінця перевірилиВідео

15:27

У Польщі українці потрапили в страшну аварію: в МЗС розповіли про загиблихФотоВідео

15:20

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФото

15:18

Україна виділила 10,5 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19: більше 80% всіх грошей вже витратилиВідео

Реклама
15:16

Щастя, любов на все життя і фінансова удача: названо знаки Зодіаку, яким пощастить в 2022 роціВідео

15:13

Коментар Ротару про Крим спровокував скандал у РосіїВідео

15:04

У Польщі в самому центрі міста зарізали 33-річного українцяВідео

14:57

Зеленський "порулив" новим потягом "УЗ" та проінспектував плацкартВідео

14:55

Від м'яса і молочки до гречки та олії: в Україні рекордно зростають ціни на продуктиВідео

14:21

Суд оштрафував 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові

14:20

В Україні розширили "червону" зону та відправили Черкаську область на карантинВідео

14:10

Вдарить найсильніший мороз: погода в Україні різко змінитьсяВідео

14:09

Загроза COVID-19 у центрі, на заході та сході України: чотири регіони наближаються до червоної зониВідео

14:00

Гороскоп на 10 листопада для знаків Зодіаку: Скорпіонам - небезпечний суперник, Стрільцям - віщі сниВідео

13:49

"Помилка, ми лоханулися": Комаровський пояснив, чому розчарувався в ЗеленськомуВідео

13:46

Смачний кіш з грибами і шпинатом: готувати всього 20 хвилинВідео

13:46

Проблема України - в необхідності створення хорошого інвестсередовища і в складнощах з верховенством права - президент фонду VR CAPITAL актуально

13:32

Екологічний тероризм загрожує економічному розвитку країни - парламентарії

13:29

Міжнародний ексклюзив у Сніданку з 1+1: мама Ілона Маска розповіла, як часто бачиться з сином

Реклама
13:17

11.11-розпродаж на AliExpress: як зробити покупку і на що звернути увагу

13:11

"Хамство та безкультур'я": Кремінь нагадав про багатотисячні штрафи за відмову від української мови

12:58

"Київ готує силове рішення на Донбасі": у Шойгу істерять через кораблі США в Чорному моріВідео

12:56

Білорусь не оголошувала Києву демарш і продовжує постачання електроенергії в УкраїнуВідео

12:55

ЄС виключив Україну з "зеленого списку"Відео

12:44

Парламент у ТікТок: у Раді з'явиться діджитал-директор для висвітлення роботи парламентуВідео

12:43

На Полтавщині за програмою Зеленського почали ремонтувати трасу Лубни-Миргород-Опішня

12:26

Комаровський розповів, як вичислити та покарати любителів купляти щеплення

12:19

Помер актор Дін Стоквелл - зірка фільму Дюна і серіалу Квантовий стрибок

12:07

"Немає опонентів - є вороги України": мовний омбудсмен Кремінь висловився з приводу українізації

12:05

Головоріз з "ДНР": у Києві схопили коменданта в'язниці бойовиків ІзоляціяВідео

11:52

Дуже кислі цукерки пропалили 4-річній дівчинці дірку в язикуВідео

11:51

Польща та Білорусь стягують військових, чутно постріли: мігранти 309 разів штурмували кордонВідео

11:44

Транзит через Україну і закачування газу в ПСГ: Газпром різко накрутив постачання палива до ЄвропиВідео

11:35

РФ перекидає танки та самохідки на кордон України - BloombergВідео

11:06

"Іноді хочете повбивати": у Борисполі хворий на COVID-19 чоловік приніс до лікарні гранату

10:59

Обов'язкова вакцинація від COVID-19: у МОЗ розширили список професійВідео

10:59

Джамала розповіла про занепад сил через виліт з Танців з зіркамиВідео

10:55

У червону зону карантину відправляється вже 18-а область України: на черзі ще дві

10:51

"Україна не платить за рахунками": у ФРН різко відповіли на плани Києва щодо сертифікації ПП-2Відео

Реклама
10:23

Для антивакцинаторки влаштували екскурсію до COVID-відділення київської лікарні: відео

10:13

В Одесі трагічно загинув чемпіон України з боксу: хлопець потрапив під трамвайВідео

10:10

Україну накриє крижана аномалія з Арктики: вдарять морози до -12 градусів - синоптикВідео

09:48

"Називав поганими і свинями": у Чехії помер заробітчанин, якого побив охоронець нічного клубу

09:46

У моді незвичайне фарбування з 90-х, яке дозволить опинитися на сьомому небі від щастяФото

09:39

День української писемності та мови: радіодиктант національної єдності 2021 - читає Андрухович

09:38

Що робити, якщо COVID-сертифікат у Дії не генерується - детальна інструкціяВідео

09:35

"Травмовані люди": психолог розповіла про майбутнє стосунків Мішиної та Еллерта

09:31

Українцям готують нове підвищення цін на газ: ЗМІ розкрили деталі та терміниВідео

09:10

Суддям підняли пенсії на 23 тисячі, інші українці отримали по 400 гривень: стали відомі виплати

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти