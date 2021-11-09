Україна виділила 10,5 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19: більше 80% всіх грошей вже витратили

МОЗ витратило на покупку вакцин від коронавірусу 8,5 мільярдів гривень / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України витратило на закупівлю вакцин проти COVID-19 8,5 мільярдів гривень з 10,5 мільярдів, які виділила держава. Згідно з планами відомства, в країні повинні бути щеплені 56% від усього дорослого населення. Наступного року на щеплення витратять з бюджету лише 2,6 мільярда гривень.

Як повідомляє StateWatch з посиланням на Державну казначейську службу, МОЗ вже витратив фактично 80% коштів, призначених на закупівлю вакцин і препаратів від коронавірусу. Відомство планує, що до кінця року 56% дорослого населення повинні зробити два щеплення проти коронавірусної інфекції.

"З розрахунку, що кількість дорослого населення України становить 34 млн.осіб, за планом МОЗ до кінця року показник щеплених двома дозами осіб повинен становити 56% від дорослого населення", - зазначено в матеріалі.

При цьому згідно з даними на 8 листопада, тільки 36,7% українців зробили одне щеплення від коронавірусу, а 25,6% прищепилися двома дозами.

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Як відомо, крім вакцини, за ці гроші також закуповуються 1,67 млн одиниць розчинника для розведення 10 млн доз вакцини, 29,3 млн ін'єкційних шприців, і близько 653 тисяч контейнерів, які призначені для утилізації медичних відходів.читайте такожКожен третій - щеплений від COVID-19: в Україні прогнозують стрімке зростання вакцинації

За даними РНБО на 8 листопада, держава закупила 27,8 млн доз вакцини проти COVID-19, причому 19,8 мільйонів з них за гроші з державного бюджету (52% від запланованої кількості закупівель вакцин).

Підкреслюється, що наступного року з бюджету на вакцини збираються витратити лише 2,6 мільярда гривень.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кабінет міністрів 22 вересня схвалив рішення, спрямоване на впровадження обов'язкової вакцинації проти COVID-19 в Україні. Спочатку йшлося про те, що щепитися зобов'язані працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попереджав, що з понеділка, 8 листопада, вчителів та чиновників, які не зробили щеплення від коронавірусу, відсторонять від виконання професійної діяльності. Їх не допустять на робочі місця допоки, доки вони не вакцинуються. Зарплата і стаж за цей період не нараховуватимуться.

У МОЗ оголосили про те, що з 9 грудня набуває чинності наказ відомства, згідно з яким перелік професій, працівники яких повинні зробити щеплення від коронавірусу, буде оновлено. Відтепер вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою для співробітників підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління органів центральної влади; працівників закладів соціальних послуг та захисту прав дітей, а також людей, які працюють на підприємствах стратегічного значення.

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