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Україна вдвічі скоротила споживання газу: що сталося

10 лютого 2022, 16:51

Протягом лютого українці спожили близько 350 млн куб.м газу.

газ тарифи платіжки
Українці стали споживати менше газу / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Підвищення температури повітря в Україні позитивно позначилося на енергетичній системі країни. За перший тиждень поточного місяця споживання газу зменшилося вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в четвер, 10 лютого, цього місяця профільне відомство планує поповнити запаси вугілля.

"Ми спостерігаємо тенденцію до зменшення споживання газу. За перший тиждень лютого Україна спожила близько 350 млн куб.м газу, що майже в два рази менше в порівнянні з попереднім роком", - зазначив глава Міненерго.

За його словами, завдяки погоді запаси вугілля на складах планують поповнити на 700 тис.тонн.

Газ в Україні

Нагадаємо, в Україні ціни на газ до кінця весни виростуть на 10-20%, заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. При цьому експерт не виключив зростання вартості електроенергії на 20-30%. Головною причиною він назвав подорожчання основних компонентів, які використовуються для її виробництва. Так, вугілля, газ та інші складові подорожчали втричі.

Також раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною. Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника "останньої надії" (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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