"Зайві" цифри за газ у квитанціях: у "Нафтогазі України" пояснили, що робити українцям

У "Нафтогазі України" пояснили, що робити українцям / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Для того, щоб отримувати в квитанціях за газ виключно коректні цифри за обсягами спожитого "блакитного палива", потрібно передавати дані в обласні гази з 1 по 5 число щомісяця. Про це повідомили представники НАК "Нафтогаз України" у соціальній мережі Facebook.

"Облік газу - зобов'язання і відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Це саме ті компанії, які приходять до вас періодично знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання. Облгази збирають показання лічильників через канали зв'язку", - йдеться в тексті.

Постачальники газу беруть дані про кількість спожитого палива з інформаційної платформи оператора газорозподільної системи. Потім обсяг спожитого газу множиться на ціну, яка була зафіксована в рамках нинішнього тарифного плану.

Крім того, якщо клієнт не передав показання лічильника або передав їх пізно, оператор ГРС завантажує на платформу граничні обсяги споживання.

У разі, якщо споживач не згоден з даними нарахування обсягів газу, він може звернутися в облгаз. Облгаз повинен провести перерахунок в обсягах. Інформація буде відображена в рахунку в наступному місяці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

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