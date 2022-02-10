Загроза відключення газу: українцям розповіли, до чого готуватися

/ УНІАН

В Україні можливий сценарій обмеження поставок природного газу споживачам, у тому числі приватним домогосподарствам.

Як пише Ubr.ua, в областях складають переліки підприємств і населених пунктів, де можуть припинити постачання природного газу в разі найбільш кризової ситуації в енергетиці.

Ймовірний порядок відключення газу

до першої групи черговості належать компанії зі споживанням близько 1,5 млн кубометрів газу на добу (хімічна індустрія);

підприємства другої черги на відключення витрачали в середньому за добу від близько 1 до 20 тисяч кубометрів газу (аграрні, паливні компанії, підприємства легкої промисловості та машинобудування);

у третю групу черговості входять споживачі, у яких витрата палива є незначною (державні та правоохоронні установи, управління держбанків, церкви);

до четвертої групи, поряд з лікарнями, школами і навіть теплокомуненерго, потрапили побутові споживачі (ОСББ, населення окремих сіл);

у п'яту чергу в газопостачанні обмежать населення селищ міського типу, районних та обласного центру.

Чому з відключенням виникнуть проблеми

Як пояснили в прес-службі сервісної компанії РГК, в той час як населення і ТКЕ є найбільш захищеними споживачами в період "кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації", навіть юридичних осіб не вдасться відключити від газу швидко.

Для цього в будь-якому випадку доведеться виробляти "якісь фізичні дії". "Досить часто потрібно відкопувати трубу і перерізати, або закривати вентиль. Це завжди, м'яко кажучи, дуже нелегко", - пояснили в РГК.

До чого готуватися побутовим споживачам

У свою чергу, директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович пояснив, що, з ряду причин, передумови для відключень споживачів від газу поки відсутні. Зокрема, сприяє цьому м'яка зима-цілком ймовірно, пікові періоди зниження температури вже пройдені.

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"По-друге, ми не спостерігаємо суттєвого завантаження генерації електроенергії. На теплових електроцентралях зараз споживання газу навіть нижче, ніж минулого року", - вказав аналітик.

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