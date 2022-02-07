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Транзит газу через Україну і маневри Газпрому: Росія в два рази обрубала постачання палива до Європи

7 лютого 2022, 15:38

У січні поточного року було відновлено постачання газу в балканському напрямку, проте прокачування скоротилося до Словаччини та Польщі.

ГТС, газова труба
Росія за даними на січень 2022 року в два рази скоротила постачання газу через Україну до Європи в порівнянні з торішнім періодом - ОДТСУ / УНІАН

Транзит російського газу через територію України до Європи в січні 2022 року оцінюється в 1,664 мільярда кубічних метрів. Це на 57% менше, ніж було у той же період, але у 2021 році. І якщо транспортування палива в балканському напрямку збільшилося, в напрямку Словаччини та Польщі постачання скоротилися. Показники прокачування газу суттєво нижче законтрактованого обсягу.

Як повідомили у пресслужбі керуючої компанії Оператора газотранспортної системи України (ОДТСУ), в січні поточного року почстачання газу українською територією відновилися в балканському напрямку. Однак обсяги транспортування палива до Польщі та Словаччини значно зменшилися.

Вказується, що минулого місяця обсяг транзиту до Словаччини склав 1,04 млрд.куб. м. газу – на 53% менше, ніж було в січні 2021 року. Причому прокачування до Словаччину становить 62,5% від загальних обсягів транспортування палива через Україну.

Примітно, що в порівнянні з минулим січнем на 1,3% виріс транзит до Молдови – 398 мільйонів кубічних метрів.

Крім того, у 2022 році було відновлено транзит до Румунії обсягом в 116 мільйонів кубічних метрів газу (постачання скоротилося на 24,6%, якщо порівняти з січнем 2021 року).

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читайте такожТранзит газу через Україну і нова ціна в ЄС: Газпром в два рази накрутив постачання палива до ЄвропиДо Польщі було прокачано 110 мільйонів кубометрів газу. Це на 66% менше, ніж у січні 2021 року.

Фактично, в порівнянні з минулим січнем, у 2021 року постачання газу до Європи з Росії через територію України знизилося в два рази.

"В результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України в січні скоротилися на 57% до 53,7 млн куб.м, в порівнянні з січнем 2021 року. Це суттєво нижче мінімального заброньованого обсягу, згідно з чинним транзитним договором", - підкреслили в ОДТСУ.

Транзит газу через Україну до Європи

Контракт Газпрому та Нафтогазу щодо транспортування газу з Росії через територію України до країн Європи завершується у 2024 році. Москва відмовляється від перемовин з Києвом щодо пролонгації угоди. Керівник НАК Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що після введення до експлуатації Північного потоку-2 Газпром не залежатиме від українського транзиту. Ситуація може призвести до стрибків цін на газ у Європі і проблем з його постачанням.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що для РФ прокачування газу через Україну відтепер "вторинна" тема. Росія готова постачати газ шляхом української ГТС і після 2024 року, однак для цього повинен з'явитися додатковий попит на паливо у Європі.

Ситуація з транзитом газу через Україну позначилася на газовій кризі у Європі. З серпня 2021 року країни ЄС зіткнулися з дефіцитом палива, що відбилося на цінах, які встановлювали рекорд за рекордом. У грудні минулого року вартість тисячі кубометрів газу й зовсім досягла показника вище 2000 доларів.

Європа відчуває нестачу газу, проте Газпрому не поспішає збільшити прокачування палива в потрібному для ЄС обсязі. Росія не зацікавлена в транспортуванні палива шляхом ГТС України, тому що очікує на запуску свого газопроводу Північний потік-2, яким газ піде в обхід української території.

Однак запуск Північного потоку-2 відкладається. У листопаді минулого року німецький регулятор призупинив процедуру сертифікації компанії-оператора трубопроводу. Проект не відповідає європейським енергетичним правилам.

При цьому Берлін вимагає, щоб частину трубопроводу ПП-2 було передано у володіння компанії, яка повинна бути зареєстрована на території Німеччини. Допоки, доки Газпром офіційно не оформив всі документи щодо передачі німецького участку трубопроводу у власність юридичної особи, сертифікацію не буде продовжено.

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