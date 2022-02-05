Ціна газу в Україні злетіла майже в 5 разів: як і чому підскочила вартість

/ УНІАН

В Україні зафіксовано багаторазове подорожчання природного газу. За рік вартість блакитного палива злетіла майже в 5 разів.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки з посиланням на дані Державної митної служби, за рік газ подорожчав в 4,7 рази.

У повідомленні підкреслюється, що в січні 2021 року ціна блакитного палива була на рівні 250 доларів за тисячу кубометрів.

Звернемо увагу, що ціна на газ в Україні формується після митного оформлення блакитного палива, що імпортується з-за кордону.

"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 січня 2022 року, яка становить 32 808,28 грн, або 1 161,52 дол. за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

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Додамо, що середня ціна імпортного природного газу в Україні в січні 2022 року, порівняно з груднем, зменшилася на 2% і склала 1 161,52 дол. або 32,8 тис. грн за тисячу кубометрів.

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Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України постачатиме природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

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