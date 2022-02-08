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На українців з 1 травня очікують нові платіжки за газ: паливо рахуватимуть у кіловат-годинах

8 лютого 2022, 12:59

Розрахунок показників буде таким же, як і раніше, з використанням звичайних лічильників, які зчитують спожитий обсяг в метрах кубічних, сказали в ОГТСУ.

Платіжка, квитанція
Деякі українці за новими квитанціями менше сплачуватимуть за газ / УНІАН

Вже з 1 травня Україна повинна перейти на систему обліку газу в одиницях енергії. Прийом і передача газу рахуватиметься в кіловат-годинах, а не в метрах кубічних. При розрахунку, як і раніше, використовуватимуться звичайні лічильники. Після цього жителі регіонів, де теплота згоряння газу нижче, сплачуватимуть менше.

Як повідомляє пресслужба керуючої компанії Оператора газотранспортної системи України, держава з 1 травня 2022 року переходить на систему обліку газу в одиницях енергії.

Українці сплачуватимуть за отриманий обсяг газу

Законопроектом №2553 передбачено, що прийом і передача природного газу рахуватиметься в кіловат-годинах, а не метрах кубічних. Такі нововведення відповідають вимогам правил Європи і посприяють справедливому ціноутворенню саме за обсяг отриманої енергії, а не за обсяг газу, який було передано.

Вказується, що енергетична цінність газу може відрізнятися в залежності від регіону, також вона може постійно змінюватися в часі.

Як вважають в ОДТСУ, нові правила допоможуть Україні продовжити свій шлях інтеграції до ринку газу Європи.

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Деякі українці будуть менше платити за газ

Як розповів голова управління метрології та газовимірювання ОГТСУ Микола Болховітін, з 1 травня українці сплачуватимуть за газ саме в кіловат-годинах, а не в кубічних метрах.

Для розрахунку використовуватимуться ті ж лічильники, які рахують в метрах кубічних. Потім за допомогою множення обсягу витраченого газу на теплоту згоряння розраховуватиметься остаточний показник – обсяг газу в одиницях енергії.

При цьому він пояснив, що калорійність газу може бути різною, причому в межах регіону. Метою нової законодавчої ініціативи є закріплення норми, щоб жителі тих місцевостей, де теплота згоряння газу нижче, платили за газ менше.читайте такожТранзит газу через Україну і маневри Газпрому: Росія в два рази обрубала постачання палива до Європи

"Споживачі того регіону, які отримують газ з меншою теплотою згоряння, сплачуватимуть менше, за тих же обсягів газу", – додав Болховітін.

Підкреслюється, що відомості про те, газ якої калорійності надходив маршрутом в конкретному місяці, можна подивитися в готовій квитанції.

Нагадаємо, раніше в Нафтогазі попередили українців про те, що слід вчасно передавати показання лічильника зі споживання газу. Дані треба відправляти з 1 по 5 число щомісяця. Якщо клієнт раптом забув або передав показники пізніше, споживання порахують вже за граничними обсягами.

У Мінекономіки нагадали, що ціна на газ в Україні за рік злетіла майже в 5 разів. Якщо в січні минулого року вартість тисячі кубометрів становила 250 доларів, то в січні 2022 року – понад 1 161 доларів.

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