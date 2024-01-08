Ситуація погіршилась: в ЗСУ розповіли про бої на Горлівському напрямку

Ситуація на Горлівському напрямку залишається незмінною. Щільність обстрілів на цій ділянці фронту є надзвичайно високою, водночас точність ударів противника значно підвищилася. Про це в ефірі телеканалу Еспресо розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.
"Ми тримаємо смугу оборони на Горлівському напрямку, де ситуація протягом останніх 4-5 днів не змінилася. Ворог як гатив зі всього чого міг, так і гатить, тобто це і касетні боєприпаси, і САУ, і міномети, і танки. Я заступив на чергування 30 грудня, а 2 січня змінився, але і по цей день ситуація не змінилася. Щільність обстрілів дуже висока, також потрібно визнати, що точність у противника зросла. Якщо раніше снаряди летіли зовсім не зрозуміло куди, то зараз все рветься досить поруч", - розказав військовослужбовець ЗСУ.
Він зазначив, що смуга оборони, яку займає підрозділ, існує з 2014 року і має високий рівень мінування. Лінія оборони споруджена з використанням сучасних наукових досягнень таким чином, що ворог понесе великі втрати, якщо намагатиметься просунутися в цьому напрямку.
Бойові дії на Горлівському напрямку
Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, військові 24-ї бригади Збройних Сил України успішно звільнили від окупантів один із териконів поблизу Горлівки та встановили там національний прапор. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Місто перебувало під окупацією з 2014 року. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан вказує на те, що звільнення Донеччини може початися саме з Горлівки, а не з Бахмута.
За даними Інституту вивчення війни, українські сили змогли просунутись на захід від Горлівки в Донецькій області та продовжують вести позиційні бої з російськими окупантами.
Інші новини:
- Ракетні удари по окупованому Криму: Гуменюк розповіла про нові рішення окупантів
- "Під завалами можуть бути люди": РФ скинула бомби на багатоповерхівки в Рубіжному
- Україна здатна перемогти Росію: у Foreign Policy назвали сценарій для ЗСУ