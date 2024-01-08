Ракетні удари по окупованому Криму: Гуменюк розповіла про нові рішення окупантів

За словами Гуменюк, Сили оборони України продовжують завдавати удари по стратегічним цілям росіян на території тимчасово окупованого Криму.

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Росіяни переформатовують протиповітряну оборону Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ефективна бойова робота Сил оборони України в Криму змусила російських окупантів переглянути пріоритети розміщення ППО та ПРО на території тимчасово окупованого півострова. Про це під час брифінгу повідомила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Зокрема, зрозуміло, що Кримській міст славнозвісний, зайвий об’єкт, в них є в пріоритеті захисту, оскільки це одна з основних з логістичних транспортних артерій, незважаючи на її умовну небоєздатність, використання її в обмеженому сенсі. Також вони продовжують захищати потужно Севастопольську бухту – це логістика, пов’язана з завантаженням "Калібрів" перш за все, оскільки основний корабельно-катерний склад вони повиводили, але дуже важливими залишаються ось ці об’єкти із забезпечення життєздатності ракетоносіїв, спорядження їх ракетами", - вказує Гуменюк.

Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" додала, що у росіян є ще два пріоритетні об'єкти на території тимчасово окупованого Криму - це майданчики для запуску безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" - мис Чауда і район поблизу Балаклави.

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"Крім того, на території тимчасово окупованого Криму ще досить багато об’єктів авіаційної інфраструктури, які ворог використовує для базування тактичної авіації і збереження певного майна", - повідомила Гуменюк.

Вона додала, що бойова робота Сил оборони України по цілях на території Кримського півострова триває.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 січня, в Євпаторії та Севастополі лунали вибухи. Це призвело до перекриття Кримського мосту окупантами. Одна з ракет потрапила в командний пункт зв'язку на Юхариній балці у Севастополі.

Пізніше з'явилися нові деталі ракетного удару ЗСУ по Криму. Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомила, що "було завдано серйозних пошкоджень системі оборони на Кримському півострові".

В мережі з'явилися повідомлення про ураження ворожих систем ППО і РЕБ на Криму, а також про ліквідацію російських офіцерів і спецназівців.

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