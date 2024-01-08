УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Україна здатна перемогти Росію: у Foreign Policy назвали сценарій для ЗСУ

Андрій Ганчук
8 січня 2024, 15:56
"Мир" в діючих умовах призведе до поразки не тільки України, а й союзників Києва в Європі, Сполучених Штатів та Азії, йдеться в статті Foreign Policy.
F-16, пілот ВСУ
Удари з повітря з підтримкою наземних військ забезпечать Україні успіх у війні з окупантами - експерти / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Силам оборони України для досягнення успіху в боях з окупантами агресора Росії потрібна більша кількість зброї, яка повинна бути вищої якості. Ключ до перемоги - постійні і точні повітряні атаки по позиціях ворога і синхронізація цих дій з маневрами Збройних сил на землі.

У матеріалі Foreign Policy йдеться про те, що Україна поступово реалізує свою стратегію, спрямовану на позбавлення РФ контролю над Чорним морем. Більшість ворожих кораблів вже витіснені з окупованого Севастополя, а сам російський флот вже не може знайти безпечних портів в цій локації, оскільки всі вони уразливі для українських атак.

Україна може атакувати носіїв Калібрів

Як зазначено в статті, поки росіяни посилено намагаються атакувати інфраструктуру України, ЗСУ здатні вдарити по їхніх кораблях і підводних човнах з калібрами у Чорному морі.

відео дня

"Успіх України був досягнутий завдяки ракетам і безпілотникам вітчизняного виробництва, які іноді запускалися за допомогою човнів Zodiac або водних мотоциклів. Але найпотужніші атаки відбувалися з повітря, де Україна використовувала свої винищувачі радянських часів для запуску ракет як вітчизняного виробництва, так і поставлених НАТО. Ці атаки відбулися під захистом передових засобів протиповітряної оборони України — включаючи нещодавно поставлені з-за кордону — які регулярно збивають більшість російських ракет і безпілотників, призначених для українських цілей", - зазначають автори.

Україна досягла успіхів у війні

У публікації також акцентується увага на тому, що Україні вдалося досягти серйозних успіхів, оскільки Росія позбавляється контролю як над морським, так і над повітряним простором і не дає російським морським і повітряним силам діяти вільно і безкарно.

"Дійсно, нинішня загальноприйнята думка в багатьох частинах Заходу полягає в тому, що Україна програє наземну війну, не залишаючи шляху до перемоги для країни, оскільки Росія штовхає українських цивільних у покору. Київ міг би також закликати до припинення вогню і просити миру. Біда цього сценарію в тому, що він означає поразку не тільки для України, але і для Сполучених Штатів і їх союзників в Європі та Азії", - вважають експерти.

Шлях для перемоги України

На думку експертів, Україна може здобути перемогу над військами РФ. Для цього потрібно підтримати Київ у бажанні воювати по-новому. Ключ до перемог – постійні і точні удари по окупантах з повітря, які повинні бути узгоджені з діями наземних військ.

"Щоб сила з повітря була вирішальною в 2024 році, Збройні сили України повинні створити тимчасові вікна локалізованої переваги в повітрі, в яких можна було б зосередити вогневу міць і маневрувати силами. Враховуючи успіх українців у відмові від свого повітряного простору для Росії в місцях, які вони обирають, такі вікна можливі за допомогою наявних у них коштів. Наявність зброї більшої кількості і вищої якості, адаптованої до цього сценарію, зробило б їх більш успішними на всьому фронті з Росією", - підкреслюється в матеріалі.

Війна Росії проти України

У Путіна "хочуть" знищити Україну, союзники повинні допомогти зупинити Росію, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами дипломата, країнам-союзникам потрібно надати українській державі додаткові засоби протиповітряної оборони.

Росія атакує і накопичує війська, розповів президент Володимир Зеленський про ситуацію на фронті. Глава держави вважає, що для зламу військової могутності ворога потрібні засоби, які позбавлять окупантів переваги у повітрі.

Молдова або одна з країн Балтії стануть жертвами агресії Росії, якщо окупанти здобудуть перемогу в Україні, вважає колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Він закликав західний світ зробити все для перемоги Києва у війні з Москвою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ війська Росії Foreign Policy війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна здатна перемогти Росію: у Foreign Policy назвали сценарій для ЗСУ

Україна здатна перемогти Росію: у Foreign Policy назвали сценарій для ЗСУ

15:56 Світ
"Під завалами можуть бути люди": РФ скинула бомби на багатоповерхівки в Рубіжному

"Під завалами можуть бути люди": РФ скинула бомби на багатоповерхівки в Рубіжному

15:55 Україна
США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для допомоги Україні - Politico

США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для допомоги Україні - Politico

14:59 Світ
Всі головні новини

Популярне

Окупанти запустили по Києву Кинджали : перші подробиці 7514

Окупанти запустили по Києву "Кинджали": перші подробиці

Культура там, де Пугачова : через заяву Вайкуле росіяни верещать від образи 5908

"Культура там, де Пугачова": через заяву Вайкуле росіяни верещать від образи

20-градусний мороз, штормовий вітер та хуртовини: Україну накриває серйозна негода 4818

20-градусний мороз, штормовий вітер та хуртовини: Україну накриває серйозна негода

Клопотенко емоційно розкритикував свято Водохреща - в чому причина 4230

Клопотенко емоційно розкритикував свято Водохреща - в чому причина

Останні новини

16:23

Є вдома у кожного: лікарі назвал популярний напій, що допоможе позбутись прищів

16:12

Пізно пити боржомі: переляканий Кіркоров вирішив відкупитися за "голу" вечірку

16:08

Прийдуть біди і фінансові труднощі: що не можна робити 9 січня

15:56

Україна здатна перемогти Росію: у Foreign Policy назвали сценарій для ЗСУ

15:55

"Під завалами можуть бути люди": РФ скинула бомби на багатоповерхівки в Рубіжному

Через війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій КуликЧерез війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій Кулик
15:54

Ракетні удари по окупованому Криму: Гуменюк розповіла про нові рішення окупантів

15:49

Україні не вистачатиме зброї і боєприпасів у разі війни між КНДР та Південною Кореєю – Кулик

15:47

Нечесні виробники озброєння розгорнули дискредитаційну кампанію проти держаудиторів – заява

14:59

Китай готується кинути виклик США та почати нову війну: експерт розкрив деталі

Реклама
14:59

США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для допомоги Україні - Politico

14:49

Путін влаштував шантаж НАТО через Україну: у Білорусі розгорнуто ядерну зброю - WSJ

14:46

Сергій Стерненко. Росіяни пишаються ракетною атакою і продовжують мерзнутиВідеоблоги

14:44

Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

14:32

39-річна учасниця Холостяка-12 розсекретила стать майбутньої дитини

14:18

Від чого допомагає чай з ромашкою: несподівана користь, про яку мало хто знає

14:14

У Повітряних силах пояснили, чому ППО вдалося збити лише 18 ракет з 51

13:51

Було лише 23 роки: під час виконання бойового завдання загинув український льотчик

13:37

Для чого потрібно їсти морську капусту: відповідь здивує навіть досвідчених гурманівВідео

13:36

Потрібен звичайний ніж: як зрозуміти, що куряче м'ясо зіпсовано

13:08

Гороскоп на завтра 9 січня: Скорпіону - розлад у сім'ї, Козорогу - гнів дружини

Реклама
13:06

Росіяни наступають в Куп'янському лісі: намагаються прорвати оборону ЗСУ

13:01

На лівобережжі Херсонщини окупанти активізували авіацію: намагаються вибити ЗСУ

12:22

РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами: збити вдалося половину

12:09

Ольга Сумська показала архівні сімейні фото з дочкою-мовчункою

12:04

Як працює ППО і де її розміщують: з чого складається і чим може битиВідео

11:52

Ексзаступник міністра і двоє чиновників Міноборони розтратили 950 млн грн на бронежилетах

11:42

Церковне свято 9 січня: чого не варто робити, аби не отримати зайві проблеми

11:25

Штормове попередження, 400 міст і сіл без світла: складна погода "атакувала" УкраїнуВідео

11:22

Через ворожий обстріл Хмельницького велика пожежа та двоє загиблих - ХОВА

11:10

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Бикам - дурні суперечки, Кабани - плануйте

11:08

Мішель спробує перешкодити Орбану взяти під контроль Єврораду - The Guardian

10:48

"А як Ви виїхали з України? Волонтер?": втікачу Ступці прилетіло за фото з дівчиною

10:38

Бої за Авдіївку тривають, окупанти штурмують з усіх напрямків - ISW

10:37

Як горілка впливає на мозок: доктор Габорець пояснив, що твориться з людиноюВідео

10:11

Ці стегна підійдуть до будь-якого гарніру: шикарний рецепт курки у медово-імбирному соусі від Ектора

10:02

Січневий перерахунок пенсій: хто отримав надбавку в тисячі гривень

09:49

Мріяв подарувати свою збірку Залужному: на війні загинув відомий поетВідео

09:35

"Це закінчиться колапсом одної сторони": історик сказав, як може завершитися війна

09:13

Чому в США немає РАГСів: як там реєструють шлюб

08:39

ЗСУ зможуть знову перейти від оборони до наступу: у Welt назвали важливу умову

Реклама
08:08

У Запоріжжі прогриміли вибухи під час тривоги: були влучання ракет у житлові райониФото

07:38

Кривий Ріг був під масованим ракетним ударом: в місті відбулися вибухиФото

07:36

Окупанти запустили по Києву "Кинджали": перші подробиці

07:12

РФ б'є ракетами по Україні, у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі - вибухи: що відомоВідео

07:10

Лише геній знайде тварину на малюнку за 8 секунд: надзвичайно складна загадка

06:31

По всій Україні - тривога, РФ запустила крилаті ракети: що відомо

06:05

За лаштунками війни: що відбувалося на початку мастштабного вторгненняПогляд

05:30

Головоломка для найкмітливіших: треба знайти букву W лише за 4 секунди

04:30

Інформація про заправку китайських ракет водою викликає великий сумнів - Defense Express

03:00

Дружина Павлика захопила фанатів фото з крихіткою-сином і свекрухою

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти