Україна здатна перемогти Росію: у Foreign Policy назвали сценарій для ЗСУ

"Мир" в діючих умовах призведе до поразки не тільки України, а й союзників Києва в Європі, Сполучених Штатів та Азії, йдеться в статті Foreign Policy.

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Удари з повітря з підтримкою наземних військ забезпечать Україні успіх у війні з окупантами - експерти / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Силам оборони України для досягнення успіху в боях з окупантами агресора Росії потрібна більша кількість зброї, яка повинна бути вищої якості. Ключ до перемоги - постійні і точні повітряні атаки по позиціях ворога і синхронізація цих дій з маневрами Збройних сил на землі.

У матеріалі Foreign Policy йдеться про те, що Україна поступово реалізує свою стратегію, спрямовану на позбавлення РФ контролю над Чорним морем. Більшість ворожих кораблів вже витіснені з окупованого Севастополя, а сам російський флот вже не може знайти безпечних портів в цій локації, оскільки всі вони уразливі для українських атак.

Україна може атакувати носіїв Калібрів

Як зазначено в статті, поки росіяни посилено намагаються атакувати інфраструктуру України, ЗСУ здатні вдарити по їхніх кораблях і підводних човнах з калібрами у Чорному морі.

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"Успіх України був досягнутий завдяки ракетам і безпілотникам вітчизняного виробництва, які іноді запускалися за допомогою човнів Zodiac або водних мотоциклів. Але найпотужніші атаки відбувалися з повітря, де Україна використовувала свої винищувачі радянських часів для запуску ракет як вітчизняного виробництва, так і поставлених НАТО. Ці атаки відбулися під захистом передових засобів протиповітряної оборони України — включаючи нещодавно поставлені з-за кордону — які регулярно збивають більшість російських ракет і безпілотників, призначених для українських цілей", - зазначають автори.

Україна досягла успіхів у війні

У публікації також акцентується увага на тому, що Україні вдалося досягти серйозних успіхів, оскільки Росія позбавляється контролю як над морським, так і над повітряним простором і не дає російським морським і повітряним силам діяти вільно і безкарно.

"Дійсно, нинішня загальноприйнята думка в багатьох частинах Заходу полягає в тому, що Україна програє наземну війну, не залишаючи шляху до перемоги для країни, оскільки Росія штовхає українських цивільних у покору. Київ міг би також закликати до припинення вогню і просити миру. Біда цього сценарію в тому, що він означає поразку не тільки для України, але і для Сполучених Штатів і їх союзників в Європі та Азії", - вважають експерти.

Шлях для перемоги України

На думку експертів, Україна може здобути перемогу над військами РФ. Для цього потрібно підтримати Київ у бажанні воювати по-новому. Ключ до перемог – постійні і точні удари по окупантах з повітря, які повинні бути узгоджені з діями наземних військ.

"Щоб сила з повітря була вирішальною в 2024 році, Збройні сили України повинні створити тимчасові вікна локалізованої переваги в повітрі, в яких можна було б зосередити вогневу міць і маневрувати силами. Враховуючи успіх українців у відмові від свого повітряного простору для Росії в місцях, які вони обирають, такі вікна можливі за допомогою наявних у них коштів. Наявність зброї більшої кількості і вищої якості, адаптованої до цього сценарію, зробило б їх більш успішними на всьому фронті з Росією", - підкреслюється в матеріалі.

Війна Росії проти України

У Путіна "хочуть" знищити Україну, союзники повинні допомогти зупинити Росію, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами дипломата, країнам-союзникам потрібно надати українській державі додаткові засоби протиповітряної оборони.

Росія атакує і накопичує війська, розповів президент Володимир Зеленський про ситуацію на фронті. Глава держави вважає, що для зламу військової могутності ворога потрібні засоби, які позбавлять окупантів переваги у повітрі.

Молдова або одна з країн Балтії стануть жертвами агресії Росії, якщо окупанти здобудуть перемогу в Україні, вважає колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Він закликав західний світ зробити все для перемоги Києва у війні з Москвою.

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