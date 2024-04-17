Україна вже пережила пік наступу Росії: усі подробиці

Пік наступу сил країни-агресора був у березні.

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На фронті тривають запеклі бої / Колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Пік зимово-весняного наступу російських окупантів уже минув, Україні вдалося встояти перед тиском ворога, упевнений глава Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

В інтерв'ю Главреду Кузан зазначив, що РФ не вдалося проламати оборону українських військових.

Далі противнику доведеться готувати резерви і зайнятися новою мобілізацією.

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"Пік зимово-весняної наступальної кампанії був у березні. Ми чули багато апокаліптичних заяв про те, що росіяни всюди просуваються, а фронт нібито тріщить, проте стримати противника все-таки вдалося. І зараз уже росіяни розуміють, що в режимі мобілізації 1000 осіб на день вони нас не зможуть переламати. Тому тепер вони говорять про формування резервів, концентрацію військ і мобілізацію", - розповів Кузан.

Хто такий Сергій Кузан Сергій Васильович Кузан (нар. 16 травня 1984 р., місто Прилуки, Чернігівська область) - український громадський і політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011-2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Выключи Российское", пише Вікіпедія. Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Новини з фронту - Росія готує новий наступ

Раніше The Economist писав, що влітку країна-агресорка Росія може почати новий великий наступ по всьому фронту. За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити Росії прорвати оборонні лінії України.

Президент Володимир Зеленський інформацією підтвердив, зауваживши, що до нової операції ворога, яку Кремль готує на літо, Україна не готова.

"Ми стабілізували ситуацію. Це краще, ніж було два-три місяці тому, коли в нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху", - сказав глава держави.

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