Засуджені зможуть служити навіть офіцерами: у Раді розкрили деталі законопроєкту

Засуджені перебуватимуть на спеціальному військовому обліку, вони зможуть потрапити на службу до ЗСУ лише після низки перевірок, сказала нардепка Олена Шуляк.

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Засуджені зможуть служити в ЗСУ сержантами або офіцерами, залежно від військової підготовки - нардеп / Колаж: Главред, фото: 37-а ОМБр (ілюстративне фото)

Засуджені в Україні зможуть потрапити до лав ЗСУ за особистою згодою та погодженням із командирами частин. Перевірятимуть їхнє фізичне здоров'я та психічний стан. Не зможуть служити в армії особи, які вчинили тяжкі злочини. Про це заявила очільниця комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, вона розповіла про те, що, згідно з ухваленим парламентом у першому читанні законопроєктом, на службу має погодитися не лише засуджений, а й його майбутній командир. Вирішувати питання зі звільненням громадянина і можливістю підписати контракт із військами буде суд.

"Законопроєктом запроваджується можливість за згодою засудженого проходити службу у ЗСУ після медичної перевірки фізичного та психічного стану. Також обов’язково потрібно отримати згоду від командира військової частини, у якій будуть формуватися підрозділи із засудженими. Коли є всі ці згоди, то саме суд розглядатиме можливість дострокового звільнення для підписання контракту із ЗСУ", - сказала Шуляк. відео дня

Парламентарка акцентувала увагу на тому, що засуджені перебуватимуть на спеціальному обліку. Адміністративний нагляд здійснюватиме командир частини.

До ЗСУ не візьмуть осіб, засуджених за тяжкі злочини

Не зможуть потрапити до армії особи, які засуджені за тяжкі злочини, зазначила депутатка.

"У нас із колегами була дискусія щодо того, чи всі засуджені можуть проходити службу у лавах ЗСУ. Верховна Рада України підтримала той варіант законопроєкту, в якому забороняється мобілізація тих засуджених, які скоїли злочини проти основ національної безпеки України, колаборантів, людей, які скоїли вбивства чи вчинили інші тяжкі злочини. Наразі триває дискусія щодо розширення цього переліку, зокрема, обговорюється питання, щоби засуджені корупціонери не змогли долучатися до Збройних Сил", - додала Шуляк.

Засуджені зможуть служити сержантами та офіцерами

Залежно від рівня військової підготовки засуджені зможуть служити на посадах сержантів та офіцерів.

"Залежно від рівня своєї військової підготовки, засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, офіцерів. Зараз ми вимушені ухвалювати непопулярні рішення, які не зможуть на 100% задовольнити наших громадян, але ми зосереджуємо всі наші сили, всі ресурси для досягнення єдиної мети — перемоги над агресором", - уточнила Олена Шуляк і висловила сподівання, що до другого читання будуть врегульовані всі проблемні питання.

Мобілізація засуджених в Україні

Засуджені виявили бажання приєднатися до Збройних сил України, проте законодавство не дозволяє цього зробити, говорив у середині лютого міністр юстиції Денис Малюська. Він запропонував дозволити мобілізувати громадян, які не скоювали тяжких злочинів.

13 березня в Раді з'явився законопроєкт №11079, яким передбачається мобілізація засуджених. Такі громадяни можуть бути звільнені від відбування покарання в обмін на вступ до лав ЗСУ.

10 квітня Рада підтримала законопроєкт №11079 про мобілізацію засуджених. Законопроєкт був проголосований 281 народним депутатом. Парламентарії продовжують працювати над документом і готують його до голосування в другому читанні.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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