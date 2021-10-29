Україна втрималася в "зеленому списку": ЄС відкрив кордони для туризму

/ Reuters

Україна залишилася в переліку держав, по відношенню до громадян яких поступово скасовуються тимчасові обмеження Європейського Союзу на подорожі.

Про це йдеться в опублікованих на офіційному сайті ЄС результатах чергового перегляду переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження.

"Відповідно до рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до Євросоюзу, Рада ЄС оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів і територіальних утворень, для яких обмеження на подорожі повинні бути скасовані. Зокрема, в цей список додані Аргентина, Колумбія, Намібія і Перу", - йдеться в повідомленні.

З 28 жовтня країни-члени ЄС поступово скасовують обмеження на зовнішніх кордонах для громадян таких держав:

Аргентина;

Австралія;

Бахрейн;

Канада;

Чилі;

Колумбія;

Йорданія;

Кувейт;

Намібія;

Нова Зеландія;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Сінгапур;

Південна Корея;

Україна;

Об'єднані Арабські Емірати;

Уругвай;

Китай (за умови взаємності).

Обмеження на подорожі повинні також поступово скасовуватися для спеціальних адміністративних регіонів Китаю: Гонконгу і Макао. До таких територій на особливих умовах віднесено також Тайвань.

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Раніше повідомлялося, що ЄС може виключити Україну з переліку країн, які вважаються безпечними для в'їзду в країни блоку, через поширення COVID-19. Однак, У МЗС України стверджують, що тотального закриття кордонів не буде.

У разі прийняття відповідного рішення, ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендації державам-членам Євросоюзу. Крім того, таке рішення не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві туристичні поїздки.