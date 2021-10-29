Україна втрималася в "зеленому списку": ЄС відкрив кордони для туризму

Рада ЄС оновила перелік країн, для яких обмеження на подорожі повинні бути скасовані.
Україна залишилася в переліку держав, по відношенню до громадян яких поступово скасовуються тимчасові обмеження Європейського Союзу на подорожі.
Про це йдеться в опублікованих на офіційному сайті ЄС результатах чергового перегляду переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження.
"Відповідно до рекомендацій щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до Євросоюзу, Рада ЄС оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів і територіальних утворень, для яких обмеження на подорожі повинні бути скасовані. Зокрема, в цей список додані Аргентина, Колумбія, Намібія і Перу", - йдеться в повідомленні.
З 28 жовтня країни-члени ЄС поступово скасовують обмеження на зовнішніх кордонах для громадян таких держав:
- Аргентина;
- Австралія;
- Бахрейн;
- Канада;
- Чилі;
- Колумбія;
- Йорданія;
- Кувейт;
- Намібія;
- Нова Зеландія;
- Перу;
- Катар;
- Руанда;
- Саудівська Аравія;
- Сінгапур;
- Південна Корея;
- Україна;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Уругвай;
- Китай (за умови взаємності).
Обмеження на подорожі повинні також поступово скасовуватися для спеціальних адміністративних регіонів Китаю: Гонконгу і Макао. До таких територій на особливих умовах віднесено також Тайвань.
Раніше повідомлялося, що ЄС може виключити Україну з переліку країн, які вважаються безпечними для в'їзду в країни блоку, через поширення COVID-19. Однак, У МЗС України стверджують, що тотального закриття кордонів не буде.
У разі прийняття відповідного рішення, ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендації державам-членам Євросоюзу. Крім того, таке рішення не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві туристичні поїздки.