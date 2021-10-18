Євросоюз хоче закрити кордони для України через спалах коронавірусу

Зараз у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, знаходиться 16 країн.
Європейський союз цього тижня може виключити Україну зі списку безпечних країн, для громадян яких рекомендується знімати обмеження на в'їзд через поширення коронавірусу.
Про такі наміри повідомив у своєму акаунті в Twitter кореспондент Радіо Собода Рікард Джозвяк.
"Україна на цьому тижні буде виключена зі списку безпечних через COVID-19 третіх країн, з яких рекомендується в'їзд в ЄС. Її додали в середині липня, але спалах недавніх випадків означає, що країна більше не буде входити в список", — написав Джозвяк.
Зараз у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, знаходиться 16 країн, серед них — Україна.
До країн Євросоюзу громадяни України мають право потрапляти без вакцинації, але все ж з негативним тестом на коронавірус. Про це йдеться в рішенні Ради ЄС від 15 липня.
Зазначимо, станом на ранок понеділка, 18 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 524 жителів країни.
У тому числі захворіли 790 дітей та 122 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 127 осіб; летальних випадків - 177; одужали - 3 421 осіб.
Щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб, заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.