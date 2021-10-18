Євросоюз хоче закрити кордони для України через спалах коронавірусу

Євросоюз "зелена" зона / УНІАН

Європейський союз цього тижня може виключити Україну зі списку безпечних країн, для громадян яких рекомендується знімати обмеження на в'їзд через поширення коронавірусу.

Про такі наміри повідомив у своєму акаунті в Twitter кореспондент Радіо Собода Рікард Джозвяк.

"Україна на цьому тижні буде виключена зі списку безпечних через COVID-19 третіх країн, з яких рекомендується в'їзд в ЄС. Її додали в середині липня, але спалах недавніх випадків означає, що країна більше не буде входити в список", — написав Джозвяк.

Зараз у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, знаходиться 16 країн, серед них — Україна.

До країн Євросоюзу громадяни України мають право потрапляти без вакцинації, але все ж з негативним тестом на коронавірус. Про це йдеться в рішенні Ради ЄС від 15 липня.

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Зазначимо, станом на ранок понеділка, 18 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 524 жителів країни.

У тому числі захворіли 790 дітей та 122 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 127 осіб; летальних випадків - 177; одужали - 3 421 осіб.

Щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб, заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.