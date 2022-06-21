Україна зриває плани РФ контролювати Чорне море – розвідка Британії/ Reuters, УНІАН

Україна уже значною мірою зламала плани Кремля, який намагався встановити контроль також у північно-західній частині Чорного моря.

Вже не один раз українські військові успішно вражали ворожі цілі у цій частині моря. Про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні, який був оприлюднений у вівторок, 21 червня.

У розвідці Великої Британії нагадали, що 17 червня українські військові вразили ракетою Harpoon російський буксир "Василий Бех", який доставляв зброю та особовий склад загарбників на тимчасово окупований острів Зміїний. Це було перше успішне використання протикорабельних ракет Harpoon, які Україні надали західні партнери.

Тепер РФ буде важче підтримувати своїх військових, які перебувають на Зміїному.

"Спроможності української берегової оборони значною мірою нейтралізували спроможність РФ встановити контроль над морем і розмістити сили у північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало реалізацію початкового оперативного задуму російського вторгнення, що включав створення загрози для Одеської області з моря", – вважають британські розвідники.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали ракетного удару по "вишках Бойка" – двох бурових вежах, якими після незаконного захоплення їх у 2014 році Росія користувалася донині.

Нагадаємо, Росія погрожує Україні ударами по "центрах прийняття рішень" через обстріл бурових установок незаконно присвоєного Росією "Чорноморнафтогазу". Там заявили, що обстріл "вишок Бойка" "розв'язав Росії руки".

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