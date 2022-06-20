"Кінець буде сумний": в РФ пригрозили Україні ударами у відповідь на обстріл "вишок Бойка"

У РФ пригрозили Україні через удар по "вишках Бойка" / УНИАН

Росія погрожує Україні ударами по "центрах прийняття рішень" через обстріл бурових установок незаконно присвоєного Росією "Чорноморнафтогазу". Там заявили, що обстріл "вишок Бойка" "розв'язав Росії руки". Про це заявив депутат Держдуми від окупованого Криму Михайло Шеремет, повідомляє ria.ru.

Шеремет переконаний, що після такої "відповіді" Україна "не скоро оговтається".

"Була здійснена атака на об'єкти цивільної інфраструктури, тим самим розв'язавши нам руки. Нехай чекають відповіді. Кінець тих, хто приймав рішення про атаку наших бурових платформ, буде сумний. Найближчим часом будуть нанесені удари у відповідь по центрах прийняття рішень. Відповідь буде вичерпна, після якої вони нескоро оговтаються", - заявив Михайло Шеремет.

Він додав, що РФ перевіряє, з якої зброї був нанесений удар по буровим установкам. Якщо це сталося завдяки зброї, яку надали Україні західні партнери, то відповідальність нібито лежатиме на них.

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Нагадаємо, Збройні сили України завдали ракетного удару по "вишках Бойка" – двох бурових вежах, якими після незаконного захоплення їх у 2014 році Росія користувалася донині.

За даними так званого "глави уряду Криму" Сергія Аксьонова, на момент ракетного удару на вежах перебували 12 людей, знайшли лише п'ятьох, троє з них поранені.

Що відомо про "вишки Бойка"

Росія захопила дві українські бурові платформи у Чорному морі у 2014 році, разом із окупацією Криму. Окупанти всі ці роки користувалися ними для газовидобування. Також вони їх використовували для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Йдеться про українські бурові вежі "Петро Годованець" та "Україна". "Вишками Бойко" їх назвали тому, що вони з’явилися за часів, коли на посаді міністра енергетики був Юрій Бойко, який пізніше став одним з лідерів "ОПЗЖ".

Росія після захоплення бурових веж у 2015 році перемістила їх до Голіцинського родовища біля узбережжя окупованого Криму.

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