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"Відчують вдома": Зеленський пообіцяв окупантам нову відповідь

Руслана Заклінська
9 серпня 2026, 21:21
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Глава держави заявив, що війна триває через небажання Росії її завершувати.
'Відчують вдома': Зеленський пообіцяв окупантам нову відповідь
Зеленський заявив про нові атаки по військовій інфраструктурі РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини, Офіс президента України, Міноборони РФ

Ключові тези Зеленського:

  • Після атаки РФ понад 300 тисяч сімей на Одещині залишилися без світла
  • Україна продовжує бити по військовій та нафтовій інфраструктурі РФ
  • На кожен удар РФ буде відповід

Україна продовжує завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі. Були уражені об'єкти російської нафтопереробки, зенітні ракетні комплекси та радіолокаційні станції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що протягом дня отримував доповіді прем’єр-міністра та говорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим щодо захисту українських міст і відповідей на російські атаки.

відео дня

"На кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома, в Росії", - заявив Зеленський.

Глава держави подякував ЗСУ та Службі безпеки України за продовження операцій проти російської нафтопереробки.

"Продовжується операція щодо російської нафтопереробки, це дуже відчутно для них, були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій, були й наші відповіді по російській інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах. Єдина причина, чому це досі триває, - це російське небажання війну цю закінчувати", - наголосив Зеленський.

Ворожі удари по Україні

Президент розповів, що після нічної російської атаки в Одесі та області без електропостачання залишалися понад 300 тисяч сімей. Станом на вечір третину абонентів уже вдалося заживити, однак ремонтні роботи тривають.

"Також були удари по Харкову та області, по Павлограду, Херсону, Сумщині, нашій Житомирщині. Важливо, щоб усюди була реальна допомога людям", - додав глава держави.

Зеленський подякував ремонтним бригадам, рятувальникам ДСНС та всім службам, які працюють над відновленням інфраструктури.

Чому РФ почала бити ракетам С-400 - пояснення експерта

Російські окупанти дедалі частіше застосовують для атак по Україні ракети від зенітно-ракетних комплексів С-400, які першочергово призначені для ураження повітряних цілей, розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко.

За його словами, використання таких ракет може свідчити про спробу Кремля компенсувати дефіцит інших видів озброєння та зберегти інтенсивність ударів по українських містах.

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

"Є низка причин, чому використовують С-400: спробували й побачили, що дістає до української столиці з Брянської області. По-друге, мають певні запаси ракет. По-третє, хочуть підтримати темп й інтенсивність ударів на тлі можливої нестачі ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, підтримати шок. Росія ж моніторить інформаційний простір", - пояснив Мусієнко.

На думку експерта, така тактика дозволяє Росії продовжувати масовані атаки, використовуючи наявні запаси озброєння та чинячи додатковий психологічний тиск на українське суспільство.

Масовані удари по Україні - прогнози

Як раніше повідомляв Главред, монітори попередили про новий масований удар РФ по кількох містах України. За даними моніторів, ворог може застосувати KN-23, "Іскандери" та "Циркони", а імовірні цілі включають Київську та Житомирську області до 03:00 ночі.

Президент Володимир Зеленський повідомив про дзеркальні дії України у відповідь на удари по логістиці. Він також підкреслив втрати - трильйон рублів як результат операції проти російської логістики.

Інститут вивчення війни (ISW) попередив про підготовку масштабної ударної кампанії по енергетиці України в найближчі тижні. У звіті ISW також вказано на дефіцит перехоплювачів.

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Про персону: Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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