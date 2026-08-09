'Нарівні з Києвом': РФ може взяти під приціл ще одне велике місто України

Коваленко не виключає, що масовані атаки на південь стануть регулярними.

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РФ може посилити удари по Одесі / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Коваленка:

Атака на Одещину стала рекордною за масштабом

Місто ризикує опинитися в одному ряду з Києвом

Варто готуватися до важкого осінньо-зимового періоду

Одеса та Одеська область у ніч на 9 серпня зазнали наймасштабнішої атаки за весь період повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На його думку, що Росія може спробувати зробити масовані атаки на Одесу системними.

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Крім того, оглядач не виключає, що місто може опинитися серед основних цілей нарівні з Києвом.

"Я не здивуюся, якщо супротивник, який ретельно вивчає наші слабкі місця і дуже добре про них знає, зможе зробити такі удари систематичними та перетворити Одесу на зону неминучих ударів нарівні з Києвом, з періодичними обмеженими нальотами між основними ударами", - сказав він.

Українців чекає важка осінь та зима

Коваленко додав, що розраховувати на швидке полегшення ситуації, не варто.

За його словами, чинні тенденції вказують радше на подальше загострення, тому варто готуватися до складного осінньо-зимового періоду завчасно.

"Зима 2025-2026 здасться відпусткою на блакитному березі, порівняно з тим, що нас з такими тенденціями чекатиме у 2026-2027", - підсумував оглядач.

РФ готує масштабні удари по енергетиці

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили, що Росія готує масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі Києва вже в найближчі тижні.

Зазначається, що для атак ворог може використати стратегічний резерв балістичних ракет, аби завдати максимальних руйнувань до 24 серпня.

"Росія може прагнути розпочати свою ударну кампанію 2026-2027 років у серпні, щоб скористатися постійною нестачею ракет-перехоплювачів балістичних ракет в Україні", - наголошують аналітики.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари по Одесі - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на неділю, 9 серпня, країна-агресор Росія масовано атакувала Одесу ракетами та дронами. Внаслідок ворожого удару пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, є безліч постраждалих.

Російські війська 21 липня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. У центрі міста пошкоджено цивільну інфраструктуру - фасад і скління чотириповерхового житлового будинку, а також прилеглі будівлі.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Одеська область роками залишається однією з головних цілей російських атак, і причина цього - не лише географія. Довга берегова лінія, сусідство з Румунією та Молдовою і зосереджена тут морська логістика роблять область стратегічно вигідною ціллю для ворога.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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