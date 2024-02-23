РФ може напасти на 5 країн НАТО: генерал вказав на небезпечний нюанс

Поки що Росія більше лякає, ніж готова здійснити такий напад. Але Україну вона теж спершу лякала, а потім здійснила повномасштабне вторгнення.

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РФ може напасти на 5 країн НАТО, ризик цього зростає/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН, Главред

Країна-агресорка Росія може здійснити напад на якусь з країн Північноатлантичного альянсу, найбільший ризик є для Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Румунії.

Крім цього, у зоні ризику також перебуває Молдова. Таку думку висловив генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді.

"Імовірність цього (нападу Росії на країни НАТО – ред.) зростає. Росія може напасти на країни Балтії, Польщу, Молдову, Румунію. Хоча й інші варіанти не виключені", – зазначив генерал.

За його словами, поки що Росія більше лякає, ніж готова почати такого роду дії. Але він нагадав, що Україну Росія теж спершу лякала, а потім здійснила повномасштабне вторгнення.

"Україну вона теж лякала, і хтось цьому вірив, хтось ні, але потім росіяни перейшли до реалізації своїх погроз. Тому і на вищеназвані держави Росія теж може напасти", – припускає Романенко.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ймовірність нападу РФ на країни НАТО

Раніше у Байдена висловилися щодо загрози нападу Росії на НАТО. США не бачать реальної загрози нападу агресора Росії на НАТО найближчим часом. Але Захід зміцнює свої військові сили на східному фланзі НАТО, адже до риторики глави Кремля Володимира Путіна потрібно ставитися серйозно, вважає координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Також раніше в ISW дали прогноз нападу РФ на країни НАТО. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що представники НАТО все частіше попереджають, що Росія становить серйозну загрозу безпеці Альянсу.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко зазначав, що країни НАТО теж повинні дякувати Україні, адже ми виграли їм 2 роки часу. Допомагати Україні – в інтересах західних держав. Адже поки російські окупанти зазнаватимуть поразок в Україні, Росія не зважиться нападати на країни НАТО, наголосив генерал.

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