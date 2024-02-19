"Песимісти програють війни": адмірал НАТО закликав не переоцінювати втрату Авдіївки

Російські окупанти захопили не міста, а кілька сотень метрів території.

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Роб Бауер закликав не переоцінювати втрату Авдіївки / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, deepstatemap, скріншот

Голова військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал королівського флоту Нідерландів Роб Бауер вважає, що не варто переоцінювати втрату Авдіївки в Донецькій області.

За його словами, з військової точки зору росіяни отримали не місто, а кілька сотень метрів території.

"У військовому плані це не велика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще кілька сотень метрів", - сказав Бауер у коментарі Foreign Policy.

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Зазначається, що Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат. При цьому країна-агресор далека від перемоги у війні.

Видання зазначає з посиланням на європейських військових чиновників та експертів: ситуація на полі бою серйозна, але не настільки, що Україні загрожує крах або навіть великі невдачі на фронті.

"Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали в 1942 році в Європі, як іде війна, не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", - сказав Бауер.

Колишній співробітник Міністерства оборони США, а нині аналітик в Атлантичній раді Крістофер Скалуба поділяє цю думку.

"Я не думаю, що це кінець світу. Не схоже, що росіяни зупиняться, але й українці теж", - сказав він.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "згідно з отриманим розпорядженням, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Російські сили зазнали значних втрат у важкій техніці та особовому складі, під час спроб захопити Авдіївку. Вони втратили понад 400 одиниць техніки. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Генерал Тарнавський заявив, що впродовж чотирьох місяців боїв за Авдіївку російські окупанти втратили понад 47 тисяч своїх солдатів.

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