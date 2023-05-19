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Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

Анна Ярославська
19 травня 2023, 07:55 оновлено 19 травня, 08:09
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Російський літак, який взяв на приціл Patriot, здійснював бомбардування, щоб запустити ракети по українських цілях.
Patriot
За допомогою ЗРК Patriot захисники України збили російський винищувач - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія , Defense.gov/John Hamilton

Сили оборони України в останні тижні використовували американський зенітно-ракетний комплекс Patriot не лише для того, щоб збити російські ракети під час масованих атак окупантів. Воїни України вже встигли "приземлити" за допомогою цієї системи принаймні один російський винищувач.

Про це пише CNN у матеріалі про те, як Україна активізує кампанію з лобіювання передачі ЗСУ винищувачів F-16. Видання послалося на дані від представників Міністерства оборони США та співробітників Конгресу і не уточнило деталі.

Журналісти нагадали, що 18 травня країна-агресор Росія завдала "безпрецедентну" серію ракетних пусків по Києву. Це сталося всього через кілька днів після того, як РФ обстріляла столицю шістьма гіперзвуковими ракетами "Кінджал", спрямованими на знищення систем ППО Patriot.

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"Представники Міністерства оборони і співробітники Конгресу повідомили CNN, що українські війська в останні тижні використовували ЗРК Patriot американського виробництва, щоб збити принаймні один російський винищувач. Російські літаки в основному залишаються за своїми оборонними лініями, що ускладнює для України націлювання на них за допомогою систем меншої дальності, таких як NASAMS", – йдеться у матеріалі.

"Російський літак, який взяв на приціл Patriot, здійснював бомбардування, щоб запустити ракети по українських цілях", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в зведеннях Генштабу ЗСУ про втрати окупаційних військ РФ в ході війни останнім часом не було згадок про те, що до списку додався ще один збитий російський літак.

Офіційні особи США заявили CNN, що українці несуть відповідальність за ухвалння власних рішень про ведення вогню після того, як Захід надав системи Patriot, і українці самі вирішують, коли і як задіяти Patriot для захисту свого народу.

При цьому співробітники Конгресу стверджують, що винищувачі полегшили б Україні завдання з націлювання на російські літаки без необхідності витрачати дорогі боєприпаси Patriot, призначені для перехоплення балістичних ракет.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Пошкодження системи Patriot - що відомо

Вночі у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Всі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

У Міноборони країни-агресора заявили, що "Кинджал" влучив по Patriot.

В Міноборони України з гумором відреагували на таке твердження спікера російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова.

"Пресслужба Міноборони Росії могутніша за армії більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державні ЗМІ і прессекретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – йдеться в Twitter МО України.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заспокоїв українців, пояснивши, що знищити Patriot за допомогою "Кинджалів" неможливо.

"Я хочу сказати: не переживайте за долю Patriot", - сказав він.

18 травня заступник спікера Пентагону Сабіна Сінгх повідомила, що систему ППО Patriot вже полагодили. Вона перебуває в повній бойовій готовності.

Інші новини:

війна в Україні F-16 новини України та світу війна Росії та України ракетний удар ЗРК Patriot
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