Номінанта на "Оскар" засудили до п’яти років ув’язнення в Ірані - подробиці

Окрім тюремного ув’язнення, Джафару Панагі заборонили користуватися соціальними мережами та виїжджати за межі країни протягом двох років.

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Номінанта на "Оскар" засудили до п’яти років ув’язнення в Ірані / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

У 2022 році Панагі вже перебував під вартою протягом семи місяців

30 березня 2026 року режисер повернувся на батьківщину зі США

Іранського кінорежисера Джафара Панагі, чий фільм "Проста випадковість" був номінований на премію "Оскар", заочно засудили до п’яти років і одного місяця позбавлення волі з конфіскацією майна. Таке рішення ухвалив Тегеранський революційний суд. Про це повідомляє Variety з посиланням на іранське інформаційне агентство Emtedad.

Про винесений вирок розповів адвокат режисера Мостафа Нілі. За його словами, крім тюремного терміну, Панагі заборонили користуватися соціальними мережами та виїжджати за межі країни протягом двох років. При цьому конкретні звинувачення, на підставі яких суд виніс рішення, не уточнюються.

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Як повідомив захисник, минулого тижня банківські рахунки режисера несподівано заморозили без попереднього повідомлення. Коли Нілі звернувся до прокуратури, щоб з’ясувати причини такого рішення, він дізнався про вирок щодо свого підзахисного.

У судовому рішенні стверджується, що Панагі проживає за межами Ірану. Однак 30 березня 2026 року режисер повернувся на батьківщину після поїздки до Лос-Анджелеса, де відвідав церемонію вручення премії "Оскар". Його фільм "Проста випадковість" претендував на нагороди в категоріях "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" та "Найкращий оригінальний сценарій".

Ще в березні, коли Панагі загрожував рік ув’язнення, він заявив в інтерв’ю Variety, що не має наміру відмовлятися від повернення до Ірану.

"Я така людина, якій потрібно бути у своїй країні. Тільки там я можу дихати й працювати. І якщо вони хочуть посадити мене, нехай садять. Моє рішення повернутися ніщо не змінить", - сказав режисер.

У 2022 році Панагі вже перебував під вартою протягом семи місяців. Його затримали на тлі протестів в Ірані, в яких він брав участь разом із кількома іншими кінематографістами.

Джафар Панагі - один із найвідоміших представників іранського авторського кіно. У 2025 році його фільм "Проста випадковість" отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. Інший фільм режисера, "Тегеранське таксі", був удостоєний "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю у 2015 році.

Деякі роботи Панагі були зняті таємно. У 2010 році іранська влада заборонила йому займатися кінематографом на 20 років. Обмеження зняли лише у 2023 році.

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Про особу: Джафар Панагі Джафар Панагі - один із найвідоміших і найвпливовіших сучасних іранських кінорежисерів та сценаристів, яскравий представник "нової хвилі" іранського кінематографа та всесвітньо відомий режисер-дисидент.

Він увійшов в історію світового кіно як четвертий режисер, який зумів завоювати головні нагороди всіх трьох найбільших кінофестивалів світу. Панагі розпочинав кар’єру як асистент легендарного Аббаса Кіаростамі. Його фільми вирізняються гострою соціальною спрямованістю, документальною естетикою та глибоким гуманізмом. У своїх роботах він відкрито досліджує теми нерівності, становища жінок в ісламському суспільстві та жорстких обмежень свободи. Через свою відкриту критику іранського режиму Панагі довгі роки зазнає жорстких переслідувань. З 2010 року йому офіційно заборонено знімати кіно, писати сценарії та виїжджати з Ірану. Незважаючи на заборони, він продовжував таємно створювати шедеври (наприклад, фільм "Це не фільм" 2011 року було вивезено з Ірану на флешці, захованій усередині пирога). У 2022–2023 роках режисер відбував покарання в тегеранській в’язниці Евін. У червні 2026 року іранський суд залишив у силі черговий обвинувальний вирок, продовжуючи обмежувати свободу майстра, чия драма "Проста випадковість" (2025) стала головним тріумфатором європейського сезону та одним із фаворитів премії "Оскар".

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