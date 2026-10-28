Пугачова заінтригувала заявою про 2027 рік для Росії: що вона мала на увазі

Слова Пугачової про 2027 рік можуть стосуватися невдоволення оточення Путіна, вважає ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова.

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Максакова пояснила заяву Пугачової / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Максакова пов'язала слова Пугачової про 2027 рік із невдоволенням оточення Путіна

На її думку, співачка знає більше, ніж пишуть у відкритих джерелах

Експертка закликала партнерів України посилити санкції проти найближчого кола диктатора

Загадкова фраза Алли Пугачової про необхідність дожити до 2027 року в контексті критики ситуації в Росії може вказувати на наростання невдоволення в найближчому оточенні диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна. Про це заявила оперна співачка, громадська діячка та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова під час чату на Главреді.

В інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій Пугачова відмовилася розкривати своє бачення майбутнього, однак порадила дожити до 2027 року й запам'ятати його. Максакова переконана, що за цими словами стоять не випадкові здогадки, а знання настроїв у російських владних кабінетах.

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"Пугачова, можливо, мала на увазі невдоволення найближчого оточення. У неї, напевно, набагато більше інформації, ніж просто відкриті джерела. Алла Борисівна багато з ким спілкується завдяки тому, що вона надзвичайно популярна в усіх верствах суспільства. Крім усього іншого, у неї чудова інтуїція", - зазначила Максакова.

Експертка також відкинула версію, що співачка просто вдалася до містики, і припустила, що прогноз народився з кулуарних натяків.

"У будь-якому разі, думаю, що ці слова Пугачової ґрунтуються не на ворожіннях - найімовірніше, щось проскакувало в розмовах і між рядками", - припустила Максакова.

Що може наблизити завершення війни: думка Максакової

Окремо ексдепутатка звернула увагу на боротьбу за ресурси серед російських чиновників, яка, за її оцінкою, вже дається взнаки.

"Не дарма ж казнокради викручувалися, змагаючись між собою, вигадуючи й ускладнюючи схеми, як саме "запаси батьківщини" мають перетекти в їхні особисті скрині. Напевно, вони вже скаржаться", - наголосила Максакова.

Головним інструментом тиску на Кремль співачка вважає обмежувальні заходи Заходу і закликала союзників Києва не послаблювати їх.

"Як би там не було, хочеться побажати українським партнерам пильніше ставитися до санкцій. Санкції проти найближчого оточення Путіна дуже важливі - вони створюють і посилюють напруженість. А потрібно зробити так, щоб оточення кричало і змагалося з приватними військовими компаніями в тому, як швидше й надійніше ліквідувати упиря", - підсумувала Максакова.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Дивіться запис розмови з Марією Максаковою, в якій вона розповіла про травми Путіна, його бункери та розробку "еліксиру безсмертя", чуму в Росії та про те, що зупинить диктатора:

Максакова про режим Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська співачка Алла Пугачова після резонансного інтерв'ю з Катериною Гордєєвою зробила різку заяву в Instagram. Співачка написала, що хвилинний порив говорити пропав і їй краще піти посміхаючись. Свій пост Пугачова залишила відкритим для коментарів, де отримала величезну хвилю підтримки від шанувальників.

Марія Максакова також заявляла, що для зміни політичної ситуації в Росії може вистачити 50 тисяч протестувальників. За її словами, масові виступи можуть змусити силовиків не виконувати накази Путіна. Ексдепутатка зазначала, що санкції США загрожують фінансовим схемам оточення Кремля.

Оперна співачка вважає санкції проти А7 дієвим важелем тиску на Кремль. На її думку, Дональд Трамп знайшов дієві важелі тиску на Путіна, які можуть змусити російське керівництво погодитися на переговори з Україною. Крім того, за словами Максакової, збитків Росії завдали санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу".

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Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

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