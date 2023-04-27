Другий дивізіон ЗРК Patriot уже заступив на бойове чергування в Україні

В Україні заступив на бойове чергування другий дивізіон зенітного ракетного комплексу Patriot.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram в четвер, 27 квітня. Він наголосив, що Україна посилює свою протиповітряну оборону.
"Кажуть є заборона Генштабу "селфитись" на фоні техніки. Вибачте, не втримався. Другий дивізіон ЗРК Patriot уже в роботі. Посилюємо ППО. Наближаємо перемогу", – написав Олещук.
Також він оприлюднив селфі, зроблене на фоні ЗРК Patriot, які стали на оборону неба України.
ЗРК Patriot в Україні
Нагадаємо, 19 квітня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ПРО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу і додав, що тепер українське небо стає більш безпечним.
Представник ВПС Юрій Ігнат раніше зазначав, що цей комплекс далекобійний і він може діставати цілі на відстані 150 кілометрів. Ігнат наголосив, що тепер українські військові зможуть "реагувати і робити ті речі, про які вже давно говорили".
Нагадаємо, відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.
Дивіться відео про те, що спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про ЗРК Patriot та можливості, які ці системи відкривають перед Україною:
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