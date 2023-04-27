Другий дивізіон ЗРК Patriot уже заступив на бойове чергування в Україні

Такі комплекси далекобійні і можуть діставати цілі на відстані 150 кілометрів.

https://glavred.net/ukraine/vtoroy-divizion-zrk-patriot-uzhe-zastupil-na-boevoe-dezhurstvo-v-ukraine-10466389.html Посилання скопійоване

Другий дивізіон ЗРК Patriot уже зступив не бойове чергування в Україні/ Вікіпедія, Telegram Олещук

В Україні заступив на бойове чергування другий дивізіон зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram в четвер, 27 квітня. Він наголосив, що Україна посилює свою протиповітряну оборону.

"Кажуть є заборона Генштабу "селфитись" на фоні техніки. Вибачте, не втримався. Другий дивізіон ЗРК Patriot уже в роботі. Посилюємо ППО. Наближаємо перемогу", – написав Олещук.

відео дня

Також він оприлюднив селфі, зроблене на фоні ЗРК Patriot, які стали на оборону неба України.

Микола Олещук на фоні ЗРК Patriot/ Telegram Олещук

ЗРК Patriot в Україні

Нагадаємо, 19 квітня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ПРО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу і додав, що тепер українське небо стає більш безпечним.

Представник ВПС Юрій Ігнат раніше зазначав, що цей комплекс далекобійний і він може діставати цілі на відстані 150 кілометрів. Ігнат наголосив, що тепер українські військові зможуть "реагувати і робити ті речі, про які вже давно говорили".

Нагадаємо, відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

Дивіться відео про те, що спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про ЗРК Patriot та можливості, які ці системи відкривають перед Україною:

Читайте також: