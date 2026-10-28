Скоро в Україні може випасти перший сніг: синоптик попередила про зміну погоди

Детальніший прогноз щодо снігопадів фахівці обіцяють оприлюднити згодом.

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Коли в Україні може випасти сніг / фото: УНІАН

Коротко:

Сніг на заході України можливий у першій декаді листопада

У високогір'ї Карпат сніговий покрив місцями сягає 14 см

Останні два тижні температура трималася вище норми

У першій декаді листопада в окремих західних областях України може випасти сніг, а на високогір'ї Карпат сніговий покрив місцями вже досягає 14 сантиметрів. Про це заявила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі NV.

За її словами, детальніший прогноз щодо снігопадів синоптики оприлюднять пізніше. Водночас перші ознаки наближення холодів українці відчують уже найближчими днями.

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"Але поки що так можна сказати: буде прохолодна погода, можливо, навіть з нотками зимового характеру", - зазначила Птуха.

Коли чекати на сезонне похолодання

Упродовж останніх двох тижнів температура в Україні трималася вище кліматичної норми. Середньодобові показники коливалися від +8 до +15 градусів, а на Київщині становили близько +11,5.

За словами синоптикині, ймовірне зниження температур не стане несподіванкою: метеорологічні умови нині цілком відповідають міжсезоннню, а перші холодні дні в цей період - закономірність.

"Листопад - це перехідний місяць від осені до зими, пора передзим'я починається, час такого стійкого переходу середньодобової температури від +5 у бік зниження", - наголосила Птуха.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 28 жовтня буде теплою. Її визначатиме протистояння антициклону зі сходу та циклонічності над Чорним морем.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні до 1 листопада буде аномально теплою та переважно сухою у всіх регіонах. В останні дні жовтня погодні умови на території України визначатиме антициклон та область підвищеного атмосферного тиску.

Начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань також говорив, що в Україні до кінця жовтня утримається аномально тепла погода. Антициклон Gerhard принесе більше сонця, а температура вдень сягатиме +18 градусів.

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Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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