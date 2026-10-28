Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Скоро в Україні може випасти перший сніг: синоптик попередила про зміну погоди

Марія Николишин
28 жовтня 2026, 09:24
google news Підпишіться
на нас в Google
Детальніший прогноз щодо снігопадів фахівці обіцяють оприлюднити згодом.
Скоро в Україні може випасти перший сніг: синоптик попередила про зміну погоди
Коли в Україні може випасти сніг / фото: УНІАН

Коротко:

  • Сніг на заході України можливий у першій декаді листопада
  • У високогір'ї Карпат сніговий покрив місцями сягає 14 см
  • Останні два тижні температура трималася вище норми

У першій декаді листопада в окремих західних областях України може випасти сніг, а на високогір'ї Карпат сніговий покрив місцями вже досягає 14 сантиметрів. Про це заявила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі NV.

За її словами, детальніший прогноз щодо снігопадів синоптики оприлюднять пізніше. Водночас перші ознаки наближення холодів українці відчують уже найближчими днями.

відео дня

"Але поки що так можна сказати: буде прохолодна погода, можливо, навіть з нотками зимового характеру", - зазначила Птуха.

Коли чекати на сезонне похолодання

Упродовж останніх двох тижнів температура в Україні трималася вище кліматичної норми. Середньодобові показники коливалися від +8 до +15 градусів, а на Київщині становили близько +11,5.

За словами синоптикині, ймовірне зниження температур не стане несподіванкою: метеорологічні умови нині цілком відповідають міжсезоннню, а перші холодні дні в цей період - закономірність.

"Листопад - це перехідний місяць від осені до зими, пора передзим'я починається, час такого стійкого переходу середньодобової температури від +5 у бік зниження", - наголосила Птуха.

Наталія Птуха
Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 28 жовтня буде теплою. Її визначатиме протистояння антициклону зі сходу та циклонічності над Чорним морем.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні до 1 листопада буде аномально теплою та переважно сухою у всіх регіонах. В останні дні жовтня погодні умови на території України визначатиме антициклон та область підвищеного атмосферного тиску.

Начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань також говорив, що в Україні до кінця жовтня утримається аномально тепла погода. Антициклон Gerhard принесе більше сонця, а температура вдень сягатиме +18 градусів.

Читайте також:

Про персону: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди ноябрь Погода в Україні Наталія Птуха
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обмін територіями, доля Донбасу та ЗАЕС: що США запропонували Україні для закінчення війни

Обмін територіями, доля Донбасу та ЗАЕС: що США запропонували Україні для закінчення війни

10:28Аналітика
Скоро в Україні може випасти перший сніг: синоптик попередила про зміну погоди

Скоро в Україні може випасти перший сніг: синоптик попередила про зміну погоди

09:24Синоптик
Трамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – Огризко

Трамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – Огризко

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Часник і цибулю восени садять не за календарем: названо оптимальні строки

Часник і цибулю восени садять не за календарем: названо оптимальні строки

Непохитна сила духу: три дати народження, які вирізняються особливою стійкістю

Непохитна сила духу: три дати народження, які вирізняються особливою стійкістю

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці скрипаля за 48 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці скрипаля за 48 с

Не слід спалювати листя горіха: як перетворити його на цінне добриво для городу

Не слід спалювати листя горіха: як перетворити його на цінне добриво для городу

"Встав і вийшов": хто з зірок став мемом Радіодиктанту-2026

"Встав і вийшов": хто з зірок став мемом Радіодиктанту-2026

Останні новини

10:28

Обмін територіями, доля Донбасу та ЗАЕС: що США запропонували Україні для закінчення війни

10:22

Журнал People назвав найкрасивішого чоловіка 2026 року: реакція мережі

10:21

Головна конференція спортивного маркетингу вперше відбудеться у Львові: SBC Summit Ukraine 2026 збере понад 700 учасників новини компанії

10:09

Путін озвучив європейським лідерам умови миру: в ISW назвали небезпечний сигнал

09:24

Скоро в Україні може випасти перший сніг: синоптик попередила про зміну погоди

Росія хоче виправити фатальний прорахунок: Гончар - про удари по заходу УкраїниРосія хоче виправити фатальний прорахунок: Гончар - про удари по заходу України
09:24

Номінанта на "Оскар" засудили до п’яти років ув’язнення в Ірані - подробиці

09:00

Трамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – Огризко

08:44

Чи можна їздити з увімкненим світлом у салоні авто: коли водієві загрожує штраф

08:28

США попередили країни Перської затоки про підготовку до нової війни з Іраном – WSJ

Реклама
08:21

Гороскоп Таро на завтра, 29 жовтня: Овнам — сталість, Тельцям — змінитися на 1%

08:05

Росіянин Ігор Ніколаєв звернувся до іншої жінки: сумує

08:03

Трамп заявив про прогрес із РФ і заговорив про зустріч із Зеленським та Путіним

07:27

Дрони атакували хімзавод у Росії: здійнялася масштабна пожежа, що відомо

07:04

Росія може дати Ірану ядерні ікла: Ейдман про ставку Кремля проти ЗаходуПогляд

06:45

"Віддав $350 мільярдів": Трамп накинувся на Байдена через допомогу Україні

06:12

Гороскоп на завтра, 29 жовтня: Левам - зміни, Скорпіонам - сюрприз

05:44

При якій температурі прати одяг та білизну, щоб зекономити на рахунках за світло

05:11

Цвіль і жовтизна на швах між плиткою зникнуть назавжди: як легко їх відмити

04:59

Часник і цибулю восени садять не за календарем: названо оптимальні строки

04:37

Чому одні яйця білі, а інші коричневі: про що не розповідають покупцямВідео

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці скрипаля за 48 с

03:33

Лаванда й сода проти тарганів: чи справді працюють народні засоби

01:22

Російський Липецьк здригається від вибухів: під атакою аеродром і металургійний комбінат

27 жовтня, вівторок
23:36

Одна помилка може коштувати врожаю: де категорично не можна садити плодові дерева

23:28

Путін влаштував лекцію з історії Стуббу і Стере замість розмови про мир - FT

23:16

У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку: є поранені, у будинку заблоковані люди

22:34

Макарони не злипнуться і стануть смачнішими: який інгредієнт додати у воду

22:09

США можуть на тлі мирних переговорів зняти санкції з "чорної каси" Путіна - NYT

22:09

Як очистити килим від жирних плям: допоможе простий домашній засіб

21:54

У Європі спалахнув скандал через переговори Фінляндії й Норвегії з Путіним - ЗМІ

21:36

Ожина влітку буде всипана ягодами: що потрібно зробити до морозів

21:34

Туш-плювалка і морквяна помада: якою косметикою користувалися жінки в СРСР

21:30

Китайський гороскоп на листопад 2026: Тиграм — успіх, Зміям — зміни

21:27

Популярний український блогер потрапив у ДТП

21:10

Як правильно викопати гладіолуси на зиму: що зробити перед зберіганням

21:00

У Андрія Макаревича народилася п'ята дитина: артист опублікував фото

20:57

Звільнено понад 1000 кв. км: Сили оборони потужно вибили росіян на фронті

20:49

До 10 годин без світла: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки 28 жовтня

20:39

Зубну щітку час міняти раніше, ніж здається: стоматологи назвали термін

20:30

Тест на IQ: потрібно знайти обручку серед годинників за 7 секунд

Реклама
20:29

Режим тиші в Олешках: як проходить операція та чи вплине перемир’я на перебіг війни

20:13

Навіщо обробляти взуття оцтом: що відбувається після розпилення

19:51

ЗСУ ліквідували понад 100 росіян і просунулися під землею на 15 км - Зеленський

19:49

Навіщо закопувати бананові шкірки на грядках: про користь знають не всі

19:44

Вапняний наліт на крані розчинить один засіб з кухні за 15 хвилин

19:12

Коли діти починають говорити: скільки слів має знати малеча в рік

19:10

Наступною жертвою ФСБ може стати Путін: Денисенко про війну в КремліПогляд

19:09

Плям й смороду більше не буде: як відіпрати кухонні рушники

18:47

Колишня дружина чоловіка Тодоренка оселилася з ними назавжди

18:35

Багаторічники переживуть навіть сильні морози: що потрібно зробити після посадки

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти