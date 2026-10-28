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"Мені важко": Монфіс зізнався, як переживає розрив зі Світоліною

Віталій Кірсанов
28 жовтня 2026, 12:17
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Гаель Монфіс зізнався, що розлучення стало для нього серйозним ударом і зараз йому нелегко впоратися з емоціями.
Монфіс зізнався, як переживає розрив зі Світоліною
Монфіс зізнався, як переживає розрив зі Світоліною / колаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina, instagram.com/iamgaelmonfils

Коротко:

  • Гаель Монфіс розповів про свої труднощі після розставання
  • У Монфіса знизився апетит

Французький тенісист Гаель Монфіс розповів про свій емоційний стан після розставання з українською спортсменкою Еліною Світоліною. За словами тенісиста, розрив важко позначився на його психологічному стані, тренуваннях та апетиті.

Як повідомляє Yahoo! Sports, Монфіс поділився своїми переживаннями під час прямої трансляції на Twitch. Спортсмен зізнався, що розлучення стало для нього серйозним ударом і зараз йому непросто впоратися з емоціями.

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Тенісист зазначив, що через пережите йому важко тренуватися з тією інтенсивністю, з якою він хотів би. Крім того, у нього знизився апетит, а звичні речі стали сприйматися негативніше.

"Розрив з Еліною дуже сильно мене вразив. Мені психологічно важко, я не можу тренуватися так, як хотів би. Я не збираюся вдавати, що все інакше: я менше їм, все здається гіршим", - зізнався Монфіс.

Таким чином, спортсмен відкрито розповів про труднощі, з якими зіткнувся після розставання з українською тенісисткою.

Еліна Світоліна - розлучення

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс офіційно оголосили про розірвання шлюбу в жовтні 2026 року після п’яти років подружнього життя. Зіркова пара почала зустрічатися наприкінці 2018 року, а в липні 2021 року відсвяткувала пишне весілля в Женеві. Уже в жовтні 2022 року у них народилася донька Скай. Незважаючи на розлучення, екс-подружжя наголосило, що між ними немає ворожнечі і вони залишаються люблячими батьками для доньки.

Світоліна зізналася, що не була щаслива у шлюбі з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / інфографіка: Главред

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Про особу: Еліна Світоліна

Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 - в одиночному розряді); переможниця одного підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

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