"Мені важко": Монфіс зізнався, як переживає розрив зі Світоліною

Гаель Монфіс зізнався, що розлучення стало для нього серйозним ударом і зараз йому нелегко впоратися з емоціями.

https://glavred.net/stars/mne-tyazhelo-monfis-priznalsya-kak-perezhivaet-razryv-so-svitolinoy-10807655.html Посилання скопійоване

Монфіс зізнався, як переживає розрив зі Світоліною / колаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina, instagram.com/iamgaelmonfils

Коротко:

Гаель Монфіс розповів про свої труднощі після розставання

У Монфіса знизився апетит

Французький тенісист Гаель Монфіс розповів про свій емоційний стан після розставання з українською спортсменкою Еліною Світоліною. За словами тенісиста, розрив важко позначився на його психологічному стані, тренуваннях та апетиті.

Як повідомляє Yahoo! Sports, Монфіс поділився своїми переживаннями під час прямої трансляції на Twitch. Спортсмен зізнався, що розлучення стало для нього серйозним ударом і зараз йому непросто впоратися з емоціями.

відео дня

Тенісист зазначив, що через пережите йому важко тренуватися з тією інтенсивністю, з якою він хотів би. Крім того, у нього знизився апетит, а звичні речі стали сприйматися негативніше.

"Розрив з Еліною дуже сильно мене вразив. Мені психологічно важко, я не можу тренуватися так, як хотів би. Я не збираюся вдавати, що все інакше: я менше їм, все здається гіршим", - зізнався Монфіс.

Таким чином, спортсмен відкрито розповів про труднощі, з якими зіткнувся після розставання з українською тенісисткою.

Еліна Світоліна - розлучення

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс офіційно оголосили про розірвання шлюбу в жовтні 2026 року після п’яти років подружнього життя. Зіркова пара почала зустрічатися наприкінці 2018 року, а в липні 2021 року відсвяткувала пишне весілля в Женеві. Уже в жовтні 2022 року у них народилася донька Скай. Незважаючи на розлучення, екс-подружжя наголосило, що між ними немає ворожнечі і вони залишаються люблячими батьками для доньки.

Світоліна зізналася, що не була щаслива у шлюбі з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Еліна Світоліна / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше на 52-му році життя помер талановитий актор Юрій Якуша. Артист запам'ятався глядачам яскравими ролями в театрі та популярних серіалах, зокрема в політичній комедії "Слуга народу".

Раніше журнал People оголосив володаря титулу Sexiest Man Alive за 2026 рік. Переможцем став 55-річний американський актор Ноа Вайлі, відомий за медичними серіалами "Швидка допомога" та "Пітт".

Читайте також:

Про особу: Еліна Світоліна Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 - в одиночному розряді); переможниця одного підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред