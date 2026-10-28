Путін озвучив європейським лідерам умови миру: в ISW назвали небезпечний сигнал

В ISW вважають, що Кремль і далі вимагає визнання окупації та фактичного вето на рішення Альянсу.

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Які умови Кремль висуває для завершення війни / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/news_kremlin

Ключові тези:

Розширення НАТО Путін знову назвав "першопричиною" війни

Фраза про "реалії на місцях" означає вимогу визнати окупацію

Апетити Кремля можуть охоплювати всю Україну

Російський диктатор Володимир Путін у телефонних розмовах із президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере повторив максималістські вимоги Кремля щодо України. Розширення НАТО він знову назвав однією з "першопричин" війни, які, за його словами, слід усунути ще до старту будь-яких мирних переговорів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час бесіди диктатор виклав співрозмовникам власне бачення ситуації в Україні та так званих "корінних причин" війни.

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За оцінкою аналітиків, за цим формулюванням стоять давні цілі Москви: маріонетковий режим у Києві та відкат НАТО до кордонів 1997 року. Однак поступки Кремлю в цьому питанні вдарили б не лише по Україні.

"Фактично це означало б надання Росії впливу на рішення Альянсу і обмеження права європейських держав самостійно обирати союзи й гарантії безпеки", - йдеться у звіті.

Ще одна теза, яку Путін озвучив лідерам Фінляндії та Норвегії, - мирна угода нібито має враховувати "реалії на місцях".

В ISW звертають увагу, що за цією риторичною формулою Москва ховає вимогу визнати окуповані українські землі російськими як умову для перемир'я чи врегулювання.

Джерело, близьке до Кремля, тлумачить слова Путіна ще конкретніше: Москва не збирається поступатися в питанні захоплення всього Донбасу. Втім, аналітики переконані, що апетити Кремля цим не обмежуються.

"Путін неодноразово окреслював вимоги Росії, які виходять далеко за межі Українського фортечного поясу та Донецької області та можуть включати всю територію України", - підсумували в ISW.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Як США можуть змусити РФ до миру

Старший науковий співробітник Brookings Institution Томас Райт переконаний, що ставка Дональда Трампа на економічні вигоди для Кремля не змусить Росію укласти мир з Україною.

На його думку, щоб змінити розрахунки Москви, Вашингтону потрібно посилити на неї тиск і допомогти Києву зміцнити оборону.

"Дональд Трамп потрапив у ту саму пастку з Володимиром Путіним, очевидно вважаючи, що правильні економічні стимули переконають російського лідера укласти мир. (…) Наївність, що стоїть за цим, можливо, можна було б вибачити, якби Путін був новим лідером без жодного досвіду, але він - відома особистість. Україна - його одержимість, його білий кит. Він хоче підкорити її і довів, що заплатить величезну ціну за досягнення цієї мети", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру. Контакт відбувся за погодженням з Україною та був пов'язаний із майбутніми зустрічами в Абу-Дабі.

Міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що війна в Україні триватиме і "має тенденцію до загострення". Він вважає, що ситуація довколо України буде тільки погіршуватися та ускладнюватися.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо описав російсько-українську війну як боротьбу за Донбас, який Москва намагається захопити воєнним шляхом, а Україна відмовляється віддавати. Тому для припинення бойових дій сторонам доведеться шукати компроміс за посередництва Вашингтона.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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