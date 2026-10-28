Журнал People назвав найкрасивішого чоловіка 2026 року: реакція мережі

Деякі користувачі Instagram засумнівалися в тому, що Ноа Вайлі заслуговує на це звання.

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Журнал People назвав найкрасивішого чоловіка 2026 року / колаж: Главред, фото: instagram.com/therealnoahwyle

Коротко:

Ноа Вайлі - американський актор театру, кіно та телебачення

Сам актор зізнався, що новина про нагороду застала його зненацька

Журнал People оголосив володаря титулу Sexiest Man Alive за 2026 рік. Переможцем став 55-річний американський актор Ноа Вайлі, відомий за медичними серіалами "Швидка допомога" та "Пітт".

Сам актор зізнався, що новина про нагороду застала його зненацька. За словами Вайлі, спочатку він навіть подумав, що над ним жартують.

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"Це звучало як розіграш. Я не очікував, що в цьому житті отримаю такий титул. Це правда. Моя дружина Сара цілком задоволена цим і вважає це підтвердженням свого смаку в чоловіках", - розповів актор.

Однак вибір журналу викликав неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Деякі користувачі Instagram засумнівалися в тому, що Вайлі заслуговує на це звання.

"Це що, жарт?", "Серйозно, нікого більше не було?", "Ви самі не вірите, що він зараз найгарніший чоловік", "Нічого особистого, але Шон Хетосі був зовсім поруч", "Скільки він вам заплатив?" - пишуть коментатори.

Втім, знайшлися й ті, хто став на захист актора. Вони нагадали, що при виборі найкрасивішого чоловіка року People враховує не тільки зовнішність, а й особисті якості, харизму, почуття гумору, талант і вплив на культуру.

"Для тих, кому це не до душі… Титул Sexiest Man Alive за версією журналу People ніколи не стосувався виключно зовнішності. При виборі враховуються харизма, впевненість у собі, характер, особисті якості, почуття гумору, доброта, щирість, талант, досягнення та культурний вплив. Йдеться про людину в цілому, а не лише про гарне обличчя чи ідеальне тіло. І, до речі, на мій погляд, він просто неймовірний - з роками стає лише кращим, немов дороге вино!" - написав один із користувачів.

Фото: instagram.com/therealnoahwyle

Ноа Вайлі - американський актор театру, кіно та телебачення. Широку популярність йому принесла роль доктора Джона Картера в серіалі "Швидка допомога". Також він зіграв вченого Фліна Карсена у трилогії телефільмів "Бібліотекар" та у серіалі "Бібліотекарі", що вийшов після неї.

В останні роки актор знову привернув увагу глядачів завдяки серіалу "Пітт", у якому виконує роль доктора Майкла "Роббі" Робінавича. Його герой - досвідчений лікар травматологічного відділення в Піттсбурзі, який керує роботою служби невідкладної допомоги та навчає молодих інтернів.

У 2025 році звання найсексуальнішого чоловіка за версією People отримав британський актор Джонатан Бейлі.

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Про джерело: People People - американський щотижневий журнал про знаменитостей, що видається компанією Time Inc. Перший номер вийшов 4 березня 1974 року. Журнал має найбільшу аудиторію серед усіх американських видань - 46,6 мільйона читачів. У жовтні 2005 року журнал Advertising Age назвав його "Журналом року" за досягнення в рекламній та редакційній сферах.

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