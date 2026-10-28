Екс-нардепа від ПР затримали у Швеції: приїхав із РФ на концерт Стіві Вандера

У 2024 році Дмитра Святаша, який був народним депутатом Верховної Ради IV–VIII скликань, засудили до 12 років позбавлення волі.

https://glavred.net/ukraine/eks-nardepa-ot-partii-regionov-zaderzhali-v-shvecii-priehal-na-koncert-stivi-uandera-10807643.html Посилання скопійоване

Екс-нардепа від Партії регіонів затримали у Швеції / колаж: Главред, фото: facebook.com/SvyatashDmitriy, Вікіпедія

Коротко:

Дмитро Святаш має громадянство Росії та України

Під час проходження паспортного контролю він пред’явив український паспорт

Колишнього народного депутата України від Партії регіонів Дмитра Святаша, який після початку повномасштабної війни виїхав до Росії, затримали у Швеції. За даними ЗМІ, він прибув до країни з РФ, щоб відвідати концерт американського музиканта Стіві Уандера. Про це повідомляє шведське видання Expressen.

За інформацією журналістів, 55-річного Святаша, заочно засудженого в Україні до 12 років позбавлення волі, затримала прикордонна поліція. Наразі він перебуває під вартою шведського міграційного відомства.

відео дня

Як зазначає видання, Святаш має громадянство Росії та України. Під час проходження паспортного контролю він пред’явив український паспорт.

Адвокат колишнього нардепа заявив, що причиною заборони на в’їзд стало рішення Польщі від вересня 2026 року. Відповідна інформація, за його словами, була внесена до загальної бази даних країн Шенгенської зони. Захисник вважає це рішення політично вмотивованим.

За що Дмитра Святаша засудили до 12 років в’язниці

У 2024 році Дмитра Святаша, який був народним депутатом Верховної Ради IV–VIII скликань, засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у закликах до зміни кордонів України, легалізації майна та шахрайстві на суму 2,2 млрд грн.

За даними слідства, Росія розглядала колишнього парламентарія, який представляв Партію регіонів, як потенційного "гауляйтера" Харківської області.

Слідство також встановило, що Святаш виправдовував збройну агресію РФ проти України. Під час заочного судового розгляду прокурор довів, що у 2022 році політик публікував на своїй сторінці у Facebook дописи, в яких заперечував російську збройну агресію, виправдовував окупацію українських територій та закликав мешканців тимчасово окупованих районів до співпраці з російськими структурами.

Згідно з матеріалами справи, з 2019 року Святаш перебував на території Росії. Судовий розгляд відбувався за його відсутності, проте інтереси обвинуваченого представляв призначений за договором захисник.

Вас також може зацікавити:

Про видання: Expressen Expressen - велика шведська щоденна вечірня газета-таблоїд. Вона є однією з найпопулярніших і найвпливовіших газет у Швеції, поряд зі своїм головним конкурентом Aftonbladet. Газета була заснована в 1944 році під час Другої світової війни. Одним із її засновників був Альберт Боннір-молодший. Належить великому шведському медіаконгломерату Bonnier Group. Газета позиціонує себе як "незалежне ліберальне" видання. Її основні напрямки - це оперативні новини, журналістські розслідування, політика, спорт і культура.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред