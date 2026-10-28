Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Екс-нардепа від ПР затримали у Швеції: приїхав із РФ на концерт Стіві Вандера

Віталій Кірсанов
28 жовтня 2026, 11:22
google news Підпишіться
на нас в Google
У 2024 році Дмитра Святаша, який був народним депутатом Верховної Ради IV–VIII скликань, засудили до 12 років позбавлення волі.
Екс-нардепа від Партії регіонів затримали у Швеції
Екс-нардепа від Партії регіонів затримали у Швеції / колаж: Главред, фото: facebook.com/SvyatashDmitriy, Вікіпедія

Коротко:

  • Дмитро Святаш має громадянство Росії та України
  • Під час проходження паспортного контролю він пред’явив український паспорт

Колишнього народного депутата України від Партії регіонів Дмитра Святаша, який після початку повномасштабної війни виїхав до Росії, затримали у Швеції. За даними ЗМІ, він прибув до країни з РФ, щоб відвідати концерт американського музиканта Стіві Уандера. Про це повідомляє шведське видання Expressen.

За інформацією журналістів, 55-річного Святаша, заочно засудженого в Україні до 12 років позбавлення волі, затримала прикордонна поліція. Наразі він перебуває під вартою шведського міграційного відомства.

відео дня

Як зазначає видання, Святаш має громадянство Росії та України. Під час проходження паспортного контролю він пред’явив український паспорт.

Адвокат колишнього нардепа заявив, що причиною заборони на в’їзд стало рішення Польщі від вересня 2026 року. Відповідна інформація, за його словами, була внесена до загальної бази даних країн Шенгенської зони. Захисник вважає це рішення політично вмотивованим.

За що Дмитра Святаша засудили до 12 років в’язниці

У 2024 році Дмитра Святаша, який був народним депутатом Верховної Ради IV–VIII скликань, засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у закликах до зміни кордонів України, легалізації майна та шахрайстві на суму 2,2 млрд грн.

За даними слідства, Росія розглядала колишнього парламентарія, який представляв Партію регіонів, як потенційного "гауляйтера" Харківської області.

Слідство також встановило, що Святаш виправдовував збройну агресію РФ проти України. Під час заочного судового розгляду прокурор довів, що у 2022 році політик публікував на своїй сторінці у Facebook дописи, в яких заперечував російську збройну агресію, виправдовував окупацію українських територій та закликав мешканців тимчасово окупованих районів до співпраці з російськими структурами.

Згідно з матеріалами справи, з 2019 року Святаш перебував на території Росії. Судовий розгляд відбувався за його відсутності, проте інтереси обвинуваченого представляв призначений за договором захисник.

Вас також може зацікавити:

Про видання: Expressen

Expressen - велика шведська щоденна вечірня газета-таблоїд. Вона є однією з найпопулярніших і найвпливовіших газет у Швеції, поряд зі своїм головним конкурентом Aftonbladet.

Газета була заснована в 1944 році під час Другої світової війни. Одним із її засновників був Альберт Боннір-молодший.

Належить великому шведському медіаконгломерату Bonnier Group.

Газета позиціонує себе як "незалежне ліберальне" видання. Її основні напрямки - це оперативні новини, журналістські розслідування, політика, спорт і культура.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Партія регіонів Швеція Народний депутат
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рада проголосувала за держбюджет-2027: що буде із зарплатами та виплатами

Рада проголосувала за держбюджет-2027: що буде із зарплатами та виплатами

13:20Економіка
Суперечка з Віткоффом на переговорах у США: Буданов виступив із заявою

Суперечка з Віткоффом на переговорах у США: Буданов виступив із заявою

11:45Політика
Обмін територіями, доля Донбасу та ЗАЕС: що США запропонували Україні для закінчення війни

Обмін територіями, доля Донбасу та ЗАЕС: що США запропонували Україні для закінчення війни

10:28Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Часник і цибулю восени садять не за календарем: названо оптимальні строки

Часник і цибулю восени садять не за календарем: названо оптимальні строки

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці скрипаля за 48 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці скрипаля за 48 с

Не слід спалювати листя горіха: як перетворити його на цінне добриво для городу

Не слід спалювати листя горіха: як перетворити його на цінне добриво для городу

При якій температурі прати одяг та білизну, щоб зекономити на рахунках за світло

При якій температурі прати одяг та білизну, щоб зекономити на рахунках за світло

Долар досяг нового історичного максимуму, євро впав: курс валют на 28 жовтня

Долар досяг нового історичного максимуму, євро впав: курс валют на 28 жовтня

Останні новини

14:00

Михайло Федоров перейшов із фонду Сороса в компанію близьку до Новинського та Жеваго, забронювався від служби і поїхав з України - ЗМІ

13:44

Лавровий лист у гаманці: чи справді він притягує гроші та удачу

13:41

Росіяни не можуть відмовитися від Куп'янська: у ЗСУ розповіли про бої за місто

13:40

Китайський гороскоп на завтра, 29 жовтня: Щурам — емоції, Козлам — підтримка

13:32

Чому кішка тікає, коли бачить господаря: 5 можливих причинВідео

Росія хоче виправити фатальний прорахунок: Гончар - про удари по заходу УкраїниРосія хоче виправити фатальний прорахунок: Гончар - про удари по заходу України
13:27

AZSTAR Business Management Company підтримала випускників курсу "Мистецтво Ветеранського Бізнесу 5.0"

13:20

Рада проголосувала за держбюджет-2027: що буде із зарплатами та виплатами

12:51

Довго терти не доведеться: як очистити емальовану каструлю від чорного нагаруВідео

12:33

Золоте правило "3-5 хвилин" не працює: скільки заварювати чай, щоб не був гіркимВідео

Реклама
12:17

"Мені важко": Монфіс зізнався, як переживає розрив зі Світоліною

11:46

Куди зникла Діана Дорожкина: що відомо про життя української дизайнерки

11:45

Суперечка з Віткоффом на переговорах у США: Буданов виступив із заявою

11:28

До кінця року ціни злетять на 10%: продукт першої потреби стрімко дорожчає

11:22

Екс-нардепа від ПР затримали у Швеції: приїхав із РФ на концерт Стіві Вандера

11:21

Пугачова заінтригувала заявою про 2027 рік для Росії: що вона мала на увазіВідео

10:43

Навіщо досвідчені господині надягають корок на ніж: хитрий домашній трюкВідео

10:28

Обмін територіями, доля Донбасу та ЗАЕС: що США запропонували Україні для закінчення війни

10:22

Журнал People назвав найкрасивішого чоловіка 2026 року: реакція мережі

10:21

Головна конференція спортивного маркетингу вперше відбудеться у Львові: SBC Summit Ukraine 2026 збере понад 700 учасників новини компанії

10:09

Путін озвучив європейським лідерам умови миру: в ISW назвали небезпечний сигнал

Реклама
09:24

Скоро в Україні може випасти перший сніг: синоптик попередила про зміну погоди

09:24

Номінанта на "Оскар" засудили до п’яти років ув’язнення в Ірані - подробиці

09:00

Трамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – Огризко

08:44

Чи можна їздити з увімкненим світлом у салоні авто: коли водієві загрожує штраф

08:28

США попередили країни Перської затоки про підготовку до нової війни з Іраном – WSJ

08:21

Гороскоп Таро на завтра, 29 жовтня: Овнам — сталість, Тельцям — змінитися на 1%

08:05

Росіянин Ігор Ніколаєв звернувся до іншої жінки: сумує

08:03

Трамп заявив про прогрес із РФ і заговорив про зустріч із Зеленським та Путіним

07:27

Дрони атакували хімзавод у Росії: здійнялася масштабна пожежа, що відомо

07:04

Росія може дати Ірану ядерні ікла: Ейдман про ставку Кремля проти ЗаходуПогляд

06:45

"Віддав $350 мільярдів": Трамп накинувся на Байдена через допомогу Україні

06:12

Гороскоп на завтра, 29 жовтня: Левам - зміни, Скорпіонам - сюрприз

05:44

При якій температурі прати одяг та білизну, щоб зекономити на рахунках за світло

05:11

Цвіль і жовтизна на швах між плиткою зникнуть назавжди: як легко їх відмити

04:59

Часник і цибулю восени садять не за календарем: названо оптимальні строки

04:37

Чому одні яйця білі, а інші коричневі: про що не розповідають покупцямВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці скрипаля за 48 с

03:33

Лаванда й сода проти тарганів: чи справді працюють народні засоби

01:22

Російський Липецьк здригається від вибухів: під атакою аеродром і металургійний комбінат

27 жовтня, вівторок
23:36

Одна помилка може коштувати врожаю: де категорично не можна садити плодові дерева

Реклама
23:28

Путін влаштував лекцію з історії Стуббу і Стере замість розмови про мир - FT

23:16

У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку: є поранені, у будинку заблоковані люди

22:34

Макарони не злипнуться і стануть смачнішими: який інгредієнт додати у воду

22:09

США можуть на тлі мирних переговорів зняти санкції з "чорної каси" Путіна - NYT

22:09

Як очистити килим від жирних плям: допоможе простий домашній засіб

21:54

У Європі спалахнув скандал через переговори Фінляндії й Норвегії з Путіним - ЗМІ

21:36

Ожина влітку буде всипана ягодами: що потрібно зробити до морозів

21:34

Туш-плювалка і морквяна помада: якою косметикою користувалися жінки в СРСР

21:30

Китайський гороскоп на листопад 2026: Тиграм — успіх, Зміям — зміни

21:27

Популярний український блогер потрапив у ДТП

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти