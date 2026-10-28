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До кінця року ціни злетять на 10%: продукт першої потреби стрімко дорожчає

Марія Николишин
28 жовтня 2026, 11:28
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Виробники не здатні вплинути на головні чинники зростання собівартості, тож восени-взимку ціни можуть рости швидше.
До кінця року ціни злетять на 10%: продукт першої потреби стрімко дорожчає
Що буде з цінами на хліб в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Хліб щомісяця дорожчає на 1,5-2%
  • До кінця 2026 року ціна зросте на 6-10%
  • Здешевлення борошна не зупинить зростання вартості

Хліб в Україні продовжить дорожчати й наприкінці року: у супермаркетах і магазинах його ціна традиційно зростає на 1,5-2% щомісяця, а в листопаді й грудні темп може пришвидшитися. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

"До кінця 2026 року хліб подорожчає у межах 6-10%. Це пов’язано зі зростанням собівартості, зокрема через витрати на електроенергію та логістику. Ці фактори відіграють дуже велику роль саме у хлібовиробництві", - наголосив він.

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Окрема стаття видатків - доставка. За його словами, хлібовиробники змушені власним транспортом розвозити продукцію і до великих мереж та торгових центрів, і до невеликих крамниць.

Тому кожне подорожчання пального позначається на кінцевій ціні: компанії намагаються бодай частково відшкодувати свої значні витрати.

Марчук додав, що навіть якщо добрий урожай зробить борошно дешевшим, на поличці хліб не подешевшає. Сировина - лише одна зі складових, а інші чинники впливають на вартість буханця значно сильніше. До них експерт зараховує:

  • логістику, зокрема зберігання продукції на складах;
  • витрати на енергоносії;
  • забезпечення енергонезалежності виробництва - генератори та пальне для них;
  • обстріли підприємств і логістичної інфраструктури;
  • заробітні плати.
Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Чи можливий дефіцит гречки в Україні

Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка говорив, що гречка в Україні за рік подорожчала приблизно вдвічі, а лише за останній місяць додала в ціні ще 11-12%. У жовтні середня роздрібна вартість кілограма крупи становить 82–85 грн проти близько 75 грн у вересні.

За його словами, попри скромні результати жнив, побоюватися зникнення крупи з магазинів не варто - інше питання, як змінюватиметься баланс ринку до кінця сезону.

"Фізичного дефіциту не буде. Загальна пропозиція в сезоні 2026/27, враховуючи початкові запаси (58 тис. тонн), оцінюється в 121 тис. тонн, тоді як внутрішнє споживання становить близько 100 тис. тонн", - наголосив він.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на тепличні помідори. Наразі місцеві тепличні комбінати пропонують їх по 55–80 грн за кілограм, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також стрімко зростають ціни на огірки. Причина в прохолодній погоді, яка спровокувала суттєве скорочення обсягів пропозиції. У середньому за тиждень огірки подорожчали на 32%.

Крім того, в Україні взимку очікується дефіцит якісної картоплі, а можливості для імпорту будуть обмеженими через скорочення європейського врожаю.

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Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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хліб ціни на продукти новини України Денис Марчук
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