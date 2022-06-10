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Україна може пустити на дно весь Чорноморський флот РФ: Жданов назвав умову

10 червня 2022, 12:37

Є шанс потопити навіть підводні кораблі, адже вони дизельні і час від часу підіймаються на поверхню для дозарядки акумуляторів.

Україна може пустити на дно весь Чорноморський флот РФ – Жданов/ defense.gov/Navy Petty Officer 2nd Class Sarah Myers, Главред

Українські Збройні сили можуть потопити весь Чорноморський флот країни-агресорки Росії, якщо у нас на озброєнні будуть ракети Harpoon.

Такі ракети можуть вражати цілі на відстані 500 кілометрів. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За словами експерта, такі ракети можуть дістати до Новоросійська (російське місто, найбільший торговий порт Півдня Росії – ред.).

"Не всі 100 російських кораблів ЧФ можна знищити, тому що серед цих 100 є катери, малорозмірні, але вони бойові. А все, що водотоннажністю від 1000 тонн і більше, то цілком можливо", – зазначив Жданов.

Він наголосив, що такими ракетами можна знищити навіть російські підводні човни. Вони дизельні, тому час від часу повинні підійматися на поверхню, щоб дозарядити акумулятори.

Також Жданов зазначив, що у складі Чорноморського флоту РФ немає кораблів з атомною енергетичною установкою, адже басейн Чорного моря – це без'ядерна зона, і туди такі кораблі заходити не можуть.

Ракети Harpoon

Ракети Harpoon – це американські протикорабельні ракети, які є одними із найпоширеніших у світі.

Для їх запуску можуть використовуватися літаки, надводні човни, підводні човни і берегові пускові установки.

Раніше повідомлялося, що протикорабельні ракетні комплекси Harpoon вже надійшли на баланс ЗСУ. Разом з українськими ракетами Нептун вони знаходяться бойовому чергуванні на береговій лінії. Тому Чорноморський флот Росії тримається на відстані, щоб не повторити долю крейсера "Москва".

Також раніше повідомлялося, що такі ракетні комплекси Україні надають Велика Британія, Данія, Нідерланди та інші держави.

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