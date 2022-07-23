Якщо ЗСУ розтрощать ЧФ РФ, ворог позбудеться половини сил для ударів по містах України – експерт

Україна може отримати можливість знищити Чорноморський флот РФ - Сунгуровський / Міноборони України, Reuters

Поступове просування армії України на Херсонському напрямку може посприяти виходу на позиції, що дозволяють завдати удару по Чорноморському флоту РФ. У такому разі Київ навряд чи звинуватять у нібито нападі на Росію, оскільки це атака військової цілі. Знищення ворожого флоту призведе до того, що Москва позбудеться половини можливостей для ракетних ударів по містах України. Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що поступове підтискання російської армії на Херсонському напрямку може призвести до наближення ЗСУ до позицій, які дозволять завдати удару по Чорноморському флоту. Україну навряд чи хтось звинуватить у нібито нападі на Росію, оскільки удар буде по військових цілях.

читайте такожУкраїні вигідно вдарити по Кримському мосту, але Захід боїться ядерного удару Росії – Сунгуровський"В принципі, піддавлюючи на Херсонському напрямку, підтискаючи противника і наближаючи цю лінію фронту, ми можемо розраховувати на те, що під ударом протикорабельних ракет опиниться Чорноморський флот РФ. Ось це була б дуже хороша ціль. І без жодних натяків на те, що ми, мовляв, нападаємо на Росію. Ми б'ємо по військових цілях", - сказав Сунгуровський.

Також він додав, що розтрощення ЧФ РФ дозволить Україні позбавити російські війська половини своїх можливостей з нанесення ракетних ударів по українських містах.

"Знищити флот і, умовно кажучи, наполовину позбавити Росію можливостей з нанесення ударів по містах України стало б суттєвим досягненням. Вихід на позиції для застосування протикорабельних комплексів – реально було б гарно", - підкреслив Микола Сунгуровський.

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Україна може завдати удару по Чорноморському флоту Росії

Британське видання The Telegraph в квітні опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що розтрощення ЗСУ крейсера "Москва" зробило набагато більш вразливим Чорноморський флот РФ для ракет і безпілотників. На думку журналістів, операції з висадки десанту стали ризикованими, а замінити флагман свого флоту росіянам фактично нічим.

23 червня військовий експерт Олег Жданов заявив, що армія України, швидше за все, розглядатиме можливість нанесення удару по Чорноморському флоту РФ. За його словами, окупований Севастополь потрапляє до зони дії ракетних комплексів Harpoon, тому Генштаб може ухвалити рішення вдарити по ЧФ, особливо у той момент, коли проходить завантаження ракет Калібр на борт і підводні човни.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов 19 липня сказав, що ЗСУ за допомогою отриманої від Заходу зброї збираються знищити Чорноморський флот Росії. Він зазначив, що країна-агресор повинна заплатити за свої дії. Також Гаврилов додав, що для такого штурму потрібна зброя більшої дальності. При цьому українські війська вже нарощують кількість протикорабельних ракет.

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