УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Якщо ЗСУ розтрощать ЧФ РФ, ворог позбудеться половини сил для ударів по містах України – експерт

23 липня 2022, 04:40

Підтискаючи війська РФ на Херсонському напрямку, ЗСУ зможуть розраховувати на можливість нанесення ударів по Чорноморському флоту, вважає Микола Сунгуровський.

Harpoon Чорноморський флот
Україна може отримати можливість знищити Чорноморський флот РФ - Сунгуровський / Міноборони України, Reuters

Поступове просування армії України на Херсонському напрямку може посприяти виходу на позиції, що дозволяють завдати удару по Чорноморському флоту РФ. У такому разі Київ навряд чи звинуватять у нібито нападі на Росію, оскільки це атака військової цілі. Знищення ворожого флоту призведе до того, що Москва позбудеться половини можливостей для ракетних ударів по містах України. Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що поступове підтискання російської армії на Херсонському напрямку може призвести до наближення ЗСУ до позицій, які дозволять завдати удару по Чорноморському флоту. Україну навряд чи хтось звинуватить у нібито нападі на Росію, оскільки удар буде по військових цілях.

читайте такожУкраїні вигідно вдарити по Кримському мосту, але Захід боїться ядерного удару Росії – Сунгуровський"В принципі, піддавлюючи на Херсонському напрямку, підтискаючи противника і наближаючи цю лінію фронту, ми можемо розраховувати на те, що під ударом протикорабельних ракет опиниться Чорноморський флот РФ. Ось це була б дуже хороша ціль. І без жодних натяків на те, що ми, мовляв, нападаємо на Росію. Ми б'ємо по військових цілях", - сказав Сунгуровський.

Також він додав, що розтрощення ЧФ РФ дозволить Україні позбавити російські війська половини своїх можливостей з нанесення ракетних ударів по українських містах.

"Знищити флот і, умовно кажучи, наполовину позбавити Росію можливостей з нанесення ударів по містах України стало б суттєвим досягненням. Вихід на позиції для застосування протикорабельних комплексів – реально було б гарно", - підкреслив Микола Сунгуровський.

Дивіться повну версію інтерв'ю Миколи Сунгуровського Главреду

Україна може завдати удару по Чорноморському флоту Росії

Британське видання The Telegraph в квітні опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що розтрощення ЗСУ крейсера "Москва" зробило набагато більш вразливим Чорноморський флот РФ для ракет і безпілотників. На думку журналістів, операції з висадки десанту стали ризикованими, а замінити флагман свого флоту росіянам фактично нічим.

23 червня військовий експерт Олег Жданов заявив, що армія України, швидше за все, розглядатиме можливість нанесення удару по Чорноморському флоту РФ. За його словами, окупований Севастополь потрапляє до зони дії ракетних комплексів Harpoon, тому Генштаб може ухвалити рішення вдарити по ЧФ, особливо у той момент, коли проходить завантаження ракет Калібр на борт і підводні човни.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов 19 липня сказав, що ЗСУ за допомогою отриманої від Заходу зброї збираються знищити Чорноморський флот Росії. Він зазначив, що країна-агресор повинна заплатити за свої дії. Також Гаврилов додав, що для такого штурму потрібна зброя більшої дальності. При цьому українські війська вже нарощують кількість протикорабельних ракет.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії чорноморський флот РФ Микола Сунгуровський
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:37

"Це мракобісся": Серебрякова, який критикує Росію, порівняли з Лободою

12:26

В Україні ліквідували танкіста з "таємної" військової бази РФ в Абхазії

12:19

HIMARS розтрощили російський командний пункт на Луганщині: близько 100 окупантів загиблі чи пораненіВідео

11:58

"Пекельна ніч": під Мелітополем завдали удару по захопленому РФ аеродромуВідео

11:55

"Все життя змінилося за одну хвилину": Еллерт врятував Мішину з сином на початку війни

Реклама
11:46

Україну атакують найсильніші грози і дощі з градом: синоптики попередили про небезпекуВідео

11:41

Путінський холуй Газманов зі слоном станцював перед силовиками Лукашенка

11:32

Москва офіційно взяла на себе відповідальність за теракт в порту ОдесиВідео

11:25

"Вже кілька днів не викисають": Волочкова і Джигурда роздяглися до трусів, розсмішивши Івлєєву

11:10

Влад Яма розповів, навіщо Писанка приховувала хворобуВідео

10:58

ЗСУ отримають десятки HIMARS і MLRS: Єрмак розкрив деталі домовленостей з СШАВідео

10:55

З днем народження, мамо - зворушливі привітання і душевні картинки найріднішій людині

10:30

"Кістки збирали": ударним дроном знищено ворожий Т-72 та 15 окупантівВідео

10:29

"Другого Джонсона не буде": дипломат розповів, чого чекати від нового прем'єр-міністра ВеликобританіїВідео

09:59

Окупанти закопують своїх поранених живцем: волонтер розповіла моторошну історію очевидцяВідео

09:59

"А куди діватися?": Кіркоров заговорив про втечу з Росії

09:38

"Злив" України через Мінськ-3: ексміністр оцінив найгірший сценарій завершення війниВідео

09:23

Путін розчарував Горбачова: Венедиктов розповів про реакцію колишнього президента СРСР на війнуВідео

09:12

Африканська спека або тропічні зливи: якою погодою порадує серпеньВідео

08:59

Гуркіт і клуби диму: під Мелітополем підірвали залізницюВідео

Реклама
08:34

"Ми можемо зазнати поразки": Гіркін заговорив про вторгнення України в РосіюВідео

08:31

Часткова перемога України, або Чому Путін погодився на зернову угодуПогляд

08:30

Під Харковом бійці ЗСУ знищили БТГ "елітної" дивізії РФВідео

08:30

Як підготувати будинок до зими: ТОП-10 важливих порад для тепла і комфортуВідео

08:00

54 "двохсотих" та знищені склади боєприпасів: авіація ЗСУ викурює окупантів з півдня УкраїниВідео

07:21

ЗСУ вже могли розпочати контрнаступ на Херсонщині, інформація надходитиме із затримкою - ISWВідео

06:11

Російський наступ на Донбасі остаточно захлинувсяПогляд

06:00

Якщо війна затягнеться, офіційний курс долару буде по 40 — економіст Олег Пендзін

06:00

День ангела Ольги 2022: привітання, листівки і картинки для рідних і коханих

05:20

Найсмачніший грибний паштет з хрусткими грінками: швидкий рецептВідео

03:33

Як прати речі, аби вони приємно пахли та чим освіжити одяг: секрети господиням

02:42

Китай не допоможе Путіну, він знайшов вигоду у війні - дипломатВідео

02:10

Серпень почнеться з "пекельної" спеки: коли та де вріже справжнє пеклоВідео

01:40

Гороскоп Таро на серпень 2022: Козерогам - прибуток, Водоліям - поворот долі, Рибам - переїздВідео

01:07

Гороскоп Таро на тиждень 25-31 липня: Овнам - вороги, Левам - уроки долі, Козерогам - грошове везінняВідео

00:51

Прикмети на 24 липня: які 3 речі не можна робити в день Ольги, щоб не втратити достаткуВідео

23 липня, субота
23:56

Стрибок курсу долара: скільки наразі коштують бензин, дизель та автогазВідео

23:27

Влад Яма втік у перший день війни до США, а батьків кинув під обстріламиВідео

23:07

Прикмети на 25 липня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити всі грошіВідео

22:49

Жданов назвав найбільшу загрозу "зернової угоди" з РФ для УкраїниВідео

Реклама
22:44

"Так багато, як зможемо". у США розповіли, скільки ще HIMARS отримає УкраїнаВідео

22:10

"Тирана ліквідували": Огризко спрогнозував, коли Путіна усунуть від владиВідео

22:09

"Путін, щоб ти...": Вєрка Сердючка розриває соцмережі новою кричалкоюВідео

21:41

Пожежа спалахнула моментально: з'явилися подробиці ракетного удару по Одеському порту і перші фотоВідео

21:21

Олена Зеленська зачарувала стильним вбранням на саміті в Києві: як виглядає перша леді УкраїниВідео

21:10

Під завалами люди: росіяни гатили ракетами по будинку в Миколаєві, постраждала дівчинкаВідео

21:06

Україну накриє градом і налетить ураган: синоптик назвала датуВідео

20:23

Знищено багато ворожої техніки: у Горлівці пролунав потужний вибухВідео

20:20

ЗСУ потужним ударом "денацифікували" загін Сахалінського ОМОНу: відразу 12 убитихВідео

20:04

Трас налякала Путіна: чим більше ракет запускатимете, тим більше допомагатимемо Україні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти