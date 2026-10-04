Україна розробляє аналог Starlink: Зеленський розкрив несподівані подробиці

Деякі держави ділитимуться з Росією відповідними технологіями, попередив президент.

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В Україні може з’явитися аналог Starlink / Колаж: Главред, фото: Командування Сил підтримки ЗСУ, starlinkinstallationpros.com

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Триває робота над українською супутниковою системою, аналогічною Starlink

Незабаром деякі держави поділяться з РФ відповідними технологіями

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі триває робота над українською супутниковою системою, аналогічною Starlink.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Є напрацювання. Ми працюємо над similar (подібним до, - ред.) Starlink", - сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що було б справедливо надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для нанесення ударів по РФ.

"Чому справедливо? Тому що ми знаємо, що деякі держави ділитимуться з Росією відповідними технологіями наприкінці цього року, на початку наступного", - пояснив він.

Він додав, що Україна вдячна за технології, що працюють: "Ми давали відповідні сигнали про те, навіщо нам продовження цієї програми, адже китайці поділяться з Росією".

Росія розробляє супутникову систему як альтернативу Starlink

Росія планує створити власну супутникову мережу "Рассвет", яку розглядають як аналог Starlink. Передбачається, що систему в подальшому можуть використовувати у військових цілях.

За оцінкою фахівця з радіотехнологій Сергія Бескрестнова, для формування початкового угруповання знадобиться від 12 до 15 запусків ракет "Союз-2.1б".

Перші два запуски в рамках проєкту Росія здійснила з космодрому Плесецьк. За необхідності для виведення супутників також можуть використовуватися Байконур і Східний.

Starlink для України - новини за темою

Нагадаємо, "Главред" писав, що раніше Ілон Маск відмовлявся дозволити Україні використовувати супутникову систему Starlink для нанесення ударів по цілях на території країни.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти отримати згоду Ілона Маска на розширення можливостей використання системи супутникового зв’язку Starlink.

Раніше стало відомо, що у 2026 році Україна домоглася першого за три роки відчутного територіального прориву - і сталося це після того, як російські війська втратили доступ до тисяч терміналів Starlink, які використовували для координації дій на фронті.

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Що таке Starlink? Starlink - це глобальна супутникова система американської компанії SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим супутниковим доступом в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним. Розроблення проєкту почалося 2015 року. У травні 2019 року було запущено першу групу з 60 супутників-прототипів, передає Вікіпедія. У 2020 році компанія SpaceX почала надавати комерційні послуги доступу в Інтернет у північній частині США та Канаді. На поточний момент кількість абонентів Starlink становить 2,3 мільйона осіб. З 2022 року Starlink застосовують Збройні Сили України для зв'язку між підрозділами та наведення зброї, дронів і артилерії з метою знищення ворожих військових позицій, танків і техніки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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