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Україна "розпорошила" ЧФ і б'ється з РФ: потужний результат зустрічі Зеленського з Рютте

Олексій Тесля
13 жовтня 2023, 19:52 оновлено 13 жовтня, 20:12
Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних морських суден для забезпечення безпеки зернового коридору.
Рютте
Володимир Зеленський домовився з Марком Рютте про військову допомогу Україні / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua Defense.gov/John Hamilton

Президент України Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте поїздки в Одеську область відвідав морський вокзал Одеського морського торгового порту.

Зеленський і Рютте оглянули руйнування, завдані російськими обстрілами, повідомляється на сайті глави Української держави.

Як розповів віцепрем'єр - міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, за час роботи Чорноморської зернової ініціативи з 1 серпня 2022 року понад тисячу суден доставили з України 32,9 млн тонн сільськогосподарської продукції. Зокрема, 4 млн тонн – до країн Африки, 10,8 млн тонн – до Східної Азії, 5,27 млн тонн - до країн Близького Сходу.

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"Ми і далі годуємо світ. Ми постійно чули російський наратив, що лише невеликий відсоток нашого зерна йде в країни Африки та Азії. І ось ми бачимо реальну картину", - підкреслив Зеленський.

Після виходу із зернової домовленності 17 липня поточного року РФ здійснила щонайменше 17 масованих атак на об'єкти портової інфраструктури в Одеській області, внаслідок яких було зруйновано або пошкоджено понад 150 об'єктів портової та зернової інфраструктури, 6 цивільних суден, знищено понад 300 тис. тонн зерна, поранено щонайменше 14 цивільних осіб.

Зеленському і Рютте розповіли про розроблені Україною тимчасові маршрути для цивільних суден в українські чорноморські порти. З 10 серпня було завантажено вже 21 судно.

Командувач Військово-Морськими силами Збройних сил України Олексій Неїжпапа поінформував про перешкоди, які створює РФ для судноплавства в Чорному морі, і заходи, що вживаються українськими військовими для протидії цьому. "Україна дотримується своїх зобов'язань з постачання зерна в африканські та інші країни", - зазначив він.

Військова допомога Нідерландів Україні

Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних морських суден для забезпечення безпеки зернового коридору, заявив Рютте за підсумками зустрічі із Зеленським.

"Україна змогла "розпорошити" російський чорноморський флот. І, таким чином, ви не тільки захищаєте себе, а й забезпечуєте можливість експорту продовольства з портів Чорноморського регіону. Ви продовжуєте годувати світ, як це робили завжди. Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних суден для того, щоб система зернового коридору залишалася безпечною", - заявив він на прес-конференції з президентом України.

Рютте додав, що Нідерланди поставлять додаткові ракети для Patriot, щоб Україна могла захистити себе від варварських ударів Росії.

Військова допомога Україні

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Раніше Зеленський анонсував "хороші новини" про допомогу ЗСУ. Президент Володимир Зеленський після поїздки до Румунії натякнув на певні нові домовленості у постачанні озброєння Силам оборони України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що скоро Україна отримає першу партію F-16 від Нідерландів. Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16 у 2024 році. Про це заявила глава міноборони країни Кайса Оллонгрен.

Раніше повідомлялося, що західні союзники можуть з політичних міркувань кілька пригальмувати відправку літаків F-16 для потреб ЗСУ. Про це заявив експерт з питань зовнішньої політики і політики безпеки Олександр Хара.

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Володимир Зеленський Марк Рютте війна Росії та України зернова угода ЗРК Patriot
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