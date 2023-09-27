Україна виробляє власну зброю для ударів по РФ: Світан розкрив подробиці

Знищувати військові об'єкти на території Росії, за словами військового експерта, нам можна виключно своїми видами озброєнь.

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Україна виробляє власну зброю для ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, 22 окрема механізована бригада

Україна приймає зброю від західних партнерів для проведення оборонної війни та захисту своїх територій. Наша країна не має права використовувати цю зброю для ударів по країні-агресорці Росії. Водночас ЗСУ можуть атакувати РФ з української зброї. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Ми ведемо оборонну війну, і наші партнери нам дають зброю тільки для оборони, не для наступу. Це означає, що ми можемо працювати нею по окупованих територіях або застосовувати всередині України, наприклад, для того, щоб збивати російські ракети", - сказав Світан.

А от знищувати військові об'єкти на території Росії, за словами військового експерта, нам можна виключно своїми видами озброєнь.

"І у нас такі вже є. Хоча дуже важко, зі скрипом, провертаються жорна нашого оборонпрому, але, тим не менш, вони вже починають перемелювати проблеми, які були з виробництвом озброєнь. І ми вже бачимо і крилаті, і балістичні ракети, і безпілотники власного виробництва. Просто все це потрібно випускати в достатній кількості", - підкреслив він.

На думку Світана, з часом в України буде всього достатньо, щоб знищувати військові об'єкти на території Росії.

"Головне – пускові установки балістичних комплексів, які можуть бути передані Іраном або КНДР", - додав військовий експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Бавовна" в Росії

Як повідомляв Главред, 24 вересня український безпілотник влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська. Пізніше повідомили про ще один приліт. Співрозмовник УП в ГУР розповів, що спеціальну операцію провела українська воєнна розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає.

Після цього у Курську скасували святковий салют до Дня міста через яскраве "привітання" ЗСУ. Спочатку після ударів влада міста говорила, що "пошкоджено лише дах", а "святкові заходи скасовувати не будуть". Проте пізніше вирішили, що "у зв'язку з останніми подіями" росіяни залишаться без святкового салюту.

Окрім того, 25 вересня дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк. Безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова.

А 26 вересня стало відомо, що дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області РФ. Цей інцидент призвів до відключення електропостачання в семи населених пунктах. В українській спецслужбі підкреслили, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з полковником запасу Романом Світаном:

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