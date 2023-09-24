У Московській та Калузькій областях РФ диверсанти влаштували потужну 'бавовну' - ГУР

В українській розвідці зауважили, що фото та відео з міркувань безпеки будуть представлені згодом.

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В РФ диверсанти влаштували потужну "бавовну" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, topcor.ru

У ніч на неділю, 24 вересня, невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресорки Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в Московській та Калузькій областях", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, на території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. А на території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

відео дня

В українській розвідці додали, що фото та відео з міркувань безпеки будуть представлені згодом.

"Бавовна" в Росії

Як повідомляв Главред, нещодавно ГУР атакувало безпілотниками будівлю ФСБ та завод у Курську. Як повідомив співрозмовник УП в ГУР, спеціальну операцію провела українська воєнна розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає.

Зауважимо, що раніше у Зеленського натякнули на збільшення "бавовни" у Росії. Так, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що окупанти, які повернуться з України, самі перенесуть війну на територію Росії.

Окрім того, глава ГУР Кирило Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Голова української розвідки зазначив, що в українському Криму є багато людей, які чекають на "бавовну" та звільнення півострова від окупантів.

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