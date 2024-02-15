'Інцидент з зерном - неприйнятний': Шмигаль з Туском обговорив блокаду кордону

Денис Шмигаль запропонував польському колезі у діалозі знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам.

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Шмигаль запропонував Туску знайти рішення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і його польський колега Дональд Туск провели телефонну розмову, в ході якої обговорили актуальну проблему – блокаду українського кордону польськими фермерами. Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram.

"Провели розмову з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема - ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим. Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима", - написав Шмигаль.

Глава уряду України запропонував своєму польському колезі розвивати діалог між урядами обох країн, спрямований на пошук рішення цієї проблеми. Шмигаль зазначив, що рішення має підтримати українських аграріїв і не зашкодити польським фермерам.

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Крім цьго, Шмигаль зауважив, що зафіксовано зростання імпорту, зокрема зернових, з Росії та інших країн до Європейського Союзу. За словами прем'єра, Україна та Польща повинні об'єднати свої зусилля для запобігання введенню російської продукції на європейський ринок.

"Маємо бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни", - підсумував Шмигаль.

Блокада кордону поляками та інцидент з зерном

Нагадаємо, польська профспілка фермерів "Солідарність" відновила блокаду кордону з Україною з 9 лютого. Демонстранти погрожували заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною та перекрити дороги і автомагістралі у деяких регіонах Польщі. Фермери протестують, оскільки Польща не виконала їх умови.

Як повідомляв Главред, під час блокування польсько-українського кордону протестувальники напали на українські вантажівки та висипали з них зерно. Українське Мінагрополітики засудило цей інцидент і очікує на швидке покарання винних. Польща розпочала розслідування та розшукує фермерів, які висипали зерно і знищили приблизно 3 т агрокультури.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив в України за інцидент з розсипаним зерном, назвавши дії фермерів "не зовсім адекватною формою протесту". Водночас він розкритикував "не зовсім стриману" реакцію української влади на інцидент.

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