'Заблокованих підрозділів немає': Тарнавський розкрив деталі боїв в Авдіївці

Росіяни використали підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу, щоб отримати перевагу на полі бою, розповів командувач ОСУВ "Таврія".

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В Авдіївці, де тривають запеклі бої, працює логістика / Колаж: Главред, фото: instagram / libkos, 3 окрема штурмова бригада

Авдіївський напрямок на Донеччині є найгарячішим на всій лінії фронту. У межах міста тривають запеклі бої, там окупанти здійснюють масовані бомбардування і штурми з кількох напрямків одночано. ЗСУ використовують всі наявні засоби для стримування ворога та ведуть планове підсилення підрозділів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика – працює. За дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене", - написав Тарнавський.

За його словами, станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. Певні підрозділи відійшли з позицій на південній околиці міста.

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"У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів. Так, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. На інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто", - зазначив командувач ОСУВ "Таврія".

Тарнавський підкреслив, що внаслідок ударів українських військ, окупанти зазнали величезних втрат. За добу в оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати загарбників склали 711 осіб, що є найвищим показником цього року.

"Левова частка із цього числа – результат бойової роботи наших військ, які знищують загарбника на Авдіївському напрямку. Лише за добу тут було ліквідовано до півтисячі росіян", - додав він.

Крім цього, російські окупанти використали підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу, щоб отримати перевагу. Війська РФ підпалили цистерну з нафталіном, в результаті чого виникла пожежана складі зберігання бітумної смоли. Такий хід окупанти використовують, щоб під прикриттям густого диму штурмувати українські позиції.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, українські військові відступили з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки, після тривалого протистояння. Рішення прийняли з метою збереження особового складу та покращення оперативної обстановки, повідомив Тарнавський.

Також у Третій окремій штурмовій бригаді повідомили, що в Авдіївці країна-терорист перекинула не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Бригада завдала критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам Збройних Сил РФ, при цьому ворожі підрозділи фактично "стерті".

Як повідомляв Главред, співзасновник DeepState Роман Погорілий вважає, що ситуація в Авдіївці дуже складна, а питання міста - лише питання часу. Росія продовжує наступ, знищуючи будівлі та позиції українських бійців за допомогою артилерійських систем.

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