Українські перевізники блокуватимуть польські фури просто на кордоні

У пункті "Ягодин" українські перевізники планують акції протесту у відповідь на дії польських фермерів. Планують не пропускати вантажівки польських перевізників

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Акція протесту українських перекладачів розпочнеться 15 лютого / колаж Главред, фото УНІАН і Facebook

З 15 лютого 2024 року на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" українські перевізники планують розпочати акцію протесту - у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через кордон України та Польщі. Про це розповів у коментарі "Суспільному" керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко.

За його словами, акція має розпочатися о 09:00 15 лютого. Учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

"Вони будуть тут із нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони на годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", - заявив Коценко.

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Громадський діяч каже, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. І додає - проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску "Ягодин" не блокуватимуть.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час переговорів у Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині - Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика".

11 лютого, польські протестувальники атакували українські фури і висипали на землю зерно.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосин-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

Станом на ранок 14 лютого в п'яти заблокованих польськими фермерами пунктах пропуску на кордоні з Польщею перебуває 1300 вантажівок, які очікують на перетин кордону в бік України. Найбільше вантажівок навпроти ПП "Ягодин" і "Рава-Руська".

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