'Руйнують все живе': Зеленський відреагував на бої в Авдіївці

Сили оборони України продовжують проводити бойові дії в Авдіївці. Українські воїни стримують просування ворога на цьому напрямку. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Берліні, передає Укрінформ.
"Що стосується Авдіївки. Ця ситуація не перший день. Ми пам’ятаємо, що Росія робить з нашими містечками і селами. Вони не заспокояться, поки повністю не зруйнують усе живе, що там є. Наші військові героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога до просування вперед", - сказав Зеленський.
Володимир Зеленський також зазначив, що повністю розуміє ситуацію в Авдіївці і підтримує зв'язок з військовим керівництвом.
"Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їх завдання - робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. Це головний сигнал від мене. Наші військові - це найголовніше, що в нас є. І це наша найголовніша зброя. Вам кожен може сказати, що війна - це втрати. Ні. Перш за все, треба дивитися, щоб ми обходилися меншими втратами. Саме такий сигнал отримує від мене військове керівництво. А там уже на полі бою професійні люди, вони знають, що робити", - наголосив президент України.
Бої за Авдіївку
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про рішення командування ОСУВ "Таврія" про виведення українських військ з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.
Ситуація в Авдіївці вважається критичною, але бійці третьої окремої штурмової бригади продовжують утримувати оборонні позиції, повідомив пресофіцер цієї бригади, Олександр Бородін.
Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що в разі потенційного захоплення Авдіївки, окупанти не зможуть швидко просунутися вперед. Вони зазнали великих втрат, і для подальшого захоплення нових територій їм потрібен тривалий період відновлення.
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