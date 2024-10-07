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У вересні армія РФ зазнала на фронті рекордних втрат з початку вторгнення

Анна Ярославська
7 жовтня 2024, 12:56
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Попередній рекорд втрат у лавах окупантів був зафіксований у травні 2024 року.
У вересні армія РФ зазнала на фронті рекордних втрат з початку вторгнення
У вересні в середньому втрати РФ склали 1271 особу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

У вересні 2024 року середньодобові втрати російських окупаційних військ побили новий рекорд за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Попередній рекорд було зафіксовано в травні.

Як свідчить огляд британського Міністерства оборони, за вересень цього року в середньому втрати РФ становили 1271 особу вбитими і пораненими.

Попередній рекорд було зафіксовано в травні 2024 року, коли середньодобові втрати РФ становили 1262 вбитими і пораненими.

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Загалом за весь час повномасштабної війни Росія втратила понад 648 тисяч військових. Британська розвідка посилається на дані українського Генерального штабу.

Втрати армії РФ за добу 6 жовтня 2024 року
Втрати армії РФ за добу 6 жовтня 2024 року / Інфографіка: Главред

У відомстві зазначили, що зростання рівня втрат майже напевно пов'язане з розширенням зони бойових дій за рахунок Харківської та Курської військових операцій, а також збільшенням інтенсивності бойових дій уздовж лінії фронту.

"Російські війська, найімовірніше, продовжують намагатися розтягнути українські сили, використовуючи масовість для подолання оборонних позицій і досягнення тактичних переваг", - йдеться в огляді.

Також розвідка прогнозує, що середньодобові втрати РФ залишатимуться на рівні тисячі осіб, незважаючи на наближення зими.

"На сьогоднішній день зимові умови не призвели до скорочення наступальних операцій або зменшення втрат через те, що Росія покладається на піхотну тактику і не веде маневреної війни, яка вимагає кращих умов", - резюмували британські аналітики.

Втрати РФ у війні в Україні

Росія і Україна сумарно під час бойових дій втратили загиблими та пораненими близько одного мільйона військових. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення досі невідома, адже тільки під час російського захоплення Маріуполя, за даними Human Rights Watch, загинуло понад 8 000 осіб. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни, на Покровському напрямку, за останній рік, армія країни-агресора РФ втратила щонайменше п'ять дивізій танків і бронемашин.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні. На війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що різниця з втратами Росії "дуже велика" (не на "користь" агресора). Відповідаючи на поставлене запитання про втрати ЗСУ телеканалом BBC, президент зазначив, що Україна, на жаль, втрачає людей щодня.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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