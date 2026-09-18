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РФ атакувала Суми КАБами: є жертви, під завалами шукають людей

Руслана Заклінська
18 вересня 2026, 22:20оновлено 18 вересня, 22:54
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Під ударом опинилися багатоповерхові будинки.
РФ атакувала Суми КАБами: є жертви, під завалами шукають людей
Удар РФ по Сумах / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Сумська МВА

Коротко:

  • Росія атакувала Суми КАБами
  • По місту та околицях окупанти завдали 6-7 ударів
  • Пошкоджено щонайменше 4 багатоповерхівки

Російські окупанти ввечері 18 вересня атакували Суми керованими авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, є постраждалі. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоровов.

За словами Григорова, після 21:00 російські війська завдали ударів КАБами по Сумах та околицях міста. Влучання зафіксували у багатоповерховий житловий будинок.

відео дня

"Попередньо, під завалами можуть перебувати люди", - повідомив Григоров.

Міський голова Сум Артем Кобзар розповів, що внаслідок атаки в Ковпаківському районі пошкоджено багатоквартирні будинки.

"Станом на зараз відомо про п’ятьох постраждалих, серед них - одна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу", - мер міста.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що російські війська атакували Суми 6-7 керованими авіабомбами. За його словами, зазнали удару щонайменше чотири багатоповерхівки. На місці працюють усі відповідні служби.

Близько 22:43 Григоров повідомив, що внаслідок удару КАБ по багатоповерхівці у Сумах загинули двоє людей. Також кількість постраждалих зросла до семи. Серед них - 13-річна дівчинка.

"Троє людей у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. На місці продовжують працювати відповідні служби", - заявив він.

Заява президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Сумах російська авіабомба влучила в житлову багатоповерхівку. За його словами, було пряме влучання авіабомби між третім і четвертим поверхом.

"З-під завалів вже врятували чотирьох осіб, в тому числі й дитину. Станом на зараз відомо, що, на жаль, двоє людей загинуло. Мої співчуття всім рідним та близьким. Під завалами ще можуть бути люди", - розповів він.

Глава держави наголосив, що пошуково-рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. За його словами, увечері росіяни також завдали удару по поліклініці в Павлограді й по логістиці на Київщині.

"Саме про необхідність зупинити такі жорстокі удари проти життя щодня говорить Україна. Буквально зараз у Америки є шанс дати агресору правильний сигнал, що справедливий тиск буде й війну потрібно завершувати. Ми розраховуємо, що законопроєкт Ліндсі Грема зрештою таки стане законом і його важелі допоможуть змусити Росію обрати мир. Дякую кожному та кожній, хто підтримує це", - додав Зеленський.

Чи підготувалась Україна до ударів РФ - думка експерта

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап розповів Главреду, що з технічного погляду Україна могла підготуватися до зими краще, ніж у 2022 році. Водночас багато залежатиме від можливостей Росії завдавати ударів та спроможностей України протистояти їм.

"Якщо не буде жодного впливу на Китай, то всі ті російські спроможності, про які я говорив, збережуться. І все це буде по нас летіти. Є дуже багато факторів, які визначатимуть, чим і де ми зможемо відповісти", - сказав Криволап.

Експерт додав, що наразі не бачить причин очікувати швидкого припинення війни чи перемир’я, зокрема в енергетичній сфері. За його словами, Росія може розраховувати не лише на фізичні наслідки ударів, а й на психологічний тиск на українців, щоб посилити втому та роздратування населення.

Удари по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Укрзалізниця щомісяця втрачає 37-40 локомотивів. Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський зауважив, що щомісячні втрати локомотивів пов'язані з атаками на залізницю.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що Росія атакувала центр Одеси реактивним безпілотником. Очільник Одеської МВА Сергій Лисак зазначив, що пошкоджено адмінбудівлю і є постраждалі.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ під обстрілом балістики і в місті лунають вибухи. Повітряні сили повідомили, що працюють сили ППО та оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Про персону: Олег Григоров

Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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