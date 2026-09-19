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Київщину майже добу атакували дрони: пошкоджено будинки та склади, деталі

Марія Николишин
19 вересня 2026, 09:34оновлено 19 вересня, 11:25
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Повітряна тривога в області майже не вщухала, найбільше постраждали складські приміщення у чотирьох районах.
Київщину майже добу атакували дрони: пошкоджено будинки та склади, деталі
Наслідки удару по Київській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Пошкоджено 9 цивільних об'єктів у 4 районах Київської області
  • Зафіксовано 5 пошкоджених складських приміщень
  • У Бучанському районі рятувальники гасять пожежу на складі

Країна-агресор Росія не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби. Про це заявив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За його словами, внаслідок ударів пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області: Обухівському - 3, Вишгородському - 1, Бориспільському - 2 та Бучанському - 3.

відео дня

"Найбільше постраждали складські приміщення - їх пошкоджено 5. Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА підкреслив, що ворог знову б’є по цивільній інфраструктурі, складах, виробничих об’єктах і житлу людей.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях", - наголосив Ткаченко.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Водночас в ДСНС додали, що на Київщині внаслідок російської атаки виникла пожежа складської будівлі на території офісно-логістичного комплексу у Бучанському районі.

"Наразі триває її ліквідація. Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники змушені періодично відходити на безпечну відстань. Інше займання покрівлі складського приміщення на території району вже ліквідовано", - підкреслили рятувальники.

  • Наслідки удару по Київській області
    Наслідки удару по Київській області фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київській області
    Наслідки удару по Київській області фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київській області
    Наслідки удару по Київській області фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київській області
    Наслідки удару по Київській області фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київській області
    Наслідки удару по Київській області фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київській області
    Наслідки удару по Київській області фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київській області
    Наслідки удару по Київській області фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київській області
    Наслідки удару по Київській області фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київській області
    Наслідки удару по Київській області фото: ДСНС

Які області України РФ може атакувати частіше

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків говорив, що країна-агресор Росія може посилити удари по західних областях України.

За його словами, йдеться не про окремі епізоди, а про географію, яка охоплює регіон загалом.

"Маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими. Ми бачимо, що удари йдуть по всьому заходу країни", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти ввечері 18 вересня атакували Суми керованими авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Двоє людей загинули, ще вісім - отримали поранення.

Вдень 18 вересня Росія атакувала центр Одеси реактивним безпілотником. Внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю. Відомо про трьох постраждалих.

У ніч на 17 вересня Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Не менше 16 осіб постраждали, серед потерпілих двоє дітей: 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Наслідки удару зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському та Подільському районах.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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