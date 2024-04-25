Україна отримає лазерні бомби від Великої Британії: Paveway 'кошмаритимуть' РФ

Незважаючи на те, що Paveway IV "досить старі", вони можуть завдати значної шкоди погано захищеним російським цілям, розповів експерт Business Insider.

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Британія передасть Україні потужну зброю / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, wikimedia.org

Велика Британія передасть Україні авіабомби з лазерним наведенням Paveway IV у новому пакеті військової допомоги. Вони складуть конкуренцію планувальним бомбам окупантів. Про це повідомило видання Business Insider із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

За словами засновника аналітичного центру European Resilience Initiative Center Сергія Сумленного, головними цілями цієї зброї будуть російські системи ППО, радари, склади та центри зв'язку. Незважаючи на те, що Paveway IV "досить старі", вони можуть завдати значної шкоди погано захищеним російським цілям.

Авіабомби Paveway IV можуть скласти конкуренцію російським планувальним бомбам, якими окупанти пробивають оборону української армії. Експерт вважає, що авіабомби будуть особливо ефективними у поєднанні з іншою високоточною зброєю під час операцій проти окупантів.

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Помічник директора з оборонних досліджень RAND Europe Джеймс Блек зазначає, що використання авіабомб Paveway IV є ризикованим, оскільки підвищує ймовірність збиття українських літаків. Тому він вважає, що авіабомби з лазерним наведенням навряд чи матимуть великий вплив на полі бою.

Блек підкреслив, що набагато більший вплив на ситуацію можуть мати ракети ATACMS, адже вони можуть вражати ширший спектр цілей, не потребуючи ризикованих польотів над ворожими ППО. Це робить їх більш безпечними і ефективними для ураження цілей на великій відстані, що, ймовірно, матиме більш значний вплив на перебіг бойових дій.

Що таке Paveway IV? Paveway IV — авіабомба з лазерним наведенням, виготовлена компанією Raytheon UK (раніше Raytheon Systems Limited). Зброя являє собою комплект наведення на основі існуючої вдосконаленої комп’ютерної групи керування Paveway II (ECCG), доданої до модифікованої бомби загального призначення Mk 82, пише Вікіпедія.

Допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, 23 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про найбільший в історії пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Пакет військової допомоги включає 60 катерів, понад 1600 ударних і зенітних ракет, додаткові високоточні ракети великої дальності Storm Shadow, понад 400 транспортних засобів, а також близько 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї.

Також 20 квітня Палата представників США підтримала законопроект про надання допомоги Україні на суму 60,84 мільярдів доларів. У вівторок, 23 квітня, Сенат Конгресу США проголосував за його ухвалення. А уже 24 квітня президент США Джозеф Байден підписав законопроєкт.

Крім цього, у середині лютого президент Байден таємно схвалив рішення відправити Україні понад 100 ракет більшого радіусу дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів.

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