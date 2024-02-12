ЗСУ почали збивати 'Шахеди' лазерними системами - Defense Express

Військово-морські сили ЗСУ показали відмінне відбиття чергової атаки ра**истських дронів-камікадзе 11 лютого 2024 року. На відео можна побачити дещо незвичне.
Спочатку наші зенітники беруть ворожий "Шахед" на приціл, використовуючи невідому оптико-електронну станцію, а після цього у російський дрон-камікадзе влучає реактивний снаряд, після чого "Шахед" зривається в піке і падає, передає Defense Express.
На основі цих кадрів OSINT-аналітик OSINTtechnical зробив припущення, що вище були наведені можливо перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS, поставка усіх 14 передбачених мала відбутись наприкінці 2023 року.
Дивіться відео, як ЗСУ збивають дрона новими лазерними системами:
Таке припущення виглядає логічним, якщо проаналізувати відомі у відкритому доступі характеристики систем Vampire. Для початку деталізуємо, що Vampire складається із оптико-локаційної станції, оснащеної тепловізором та оптичним каналом WESCAM MX-10 RSTA, та пусковим блоком під керовані снаряди APKWS. При цьому оптико-локаційна станція також виконує і функцію підсвітки цілі лазером, бо APKWS мають лазерне наведення.
Що відомо про снаряди APKWS
По керованим снарядам APKWS поки не є відомим показник дальності стрільби в режимі "земля-повітря", відомо лише про дальність стрільби в режимі "земля - земля" - 4-5 кілометрів, та у режимі "повітря-земля" - до 11 кілометрів.
Відомо, що гранична вартість одного реактивного снаряда APKWS - до 40,6 тисяч доларів за одиницю, і це важливо в плані співвідношення "затрати/ефект".
Нагадаємо, що Росія накопичує "Шахеди" і бʼє по Україні вже дронами власного виробництва. З липня 2022 року, за підрахунком експертів, Росія запустила понад 3200 БПЛА , окрім першої версії, яка вже не фіксується.
У ніч на 12 лютого захисники України знищили 14 ворожих "Шахедів" і ракету Х-59. Ворожі атаки успішно відбили у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
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