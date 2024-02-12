ЗСУ почали збивати 'Шахеди' лазерними системами - Defense Express

Гранична вартість одного реактивного снаряда APKWS - до 40,6 тисяч доларів за одиницю.

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ЗСУ застосовують новітню зброю / колаж: Главред, фото: ДСНС, twitter/Osinttechnical, скріншот: відео

Військово-морські сили ЗСУ показали відмінне відбиття чергової атаки ра**истських дронів-камікадзе 11 лютого 2024 року. На відео можна побачити дещо незвичне.

Спочатку наші зенітники беруть ворожий "Шахед" на приціл, використовуючи невідому оптико-електронну станцію, а після цього у російський дрон-камікадзе влучає реактивний снаряд, після чого "Шахед" зривається в піке і падає, передає Defense Express.

На основі цих кадрів OSINT-аналітик OSINTtechnical зробив припущення, що вище були наведені можливо перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS, поставка усіх 14 передбачених мала відбутись наприкінці 2023 року.

відео дня

У ЗСУ показали збиття дрона / скріншот: t.me/ukrainian_navy

Дивіться відео, як ЗСУ збивають дрона новими лазерними системами:

Таке припущення виглядає логічним, якщо проаналізувати відомі у відкритому доступі характеристики систем Vampire. Для початку деталізуємо, що Vampire складається із оптико-локаційної станції, оснащеної тепловізором та оптичним каналом WESCAM MX-10 RSTA, та пусковим блоком під керовані снаряди APKWS. При цьому оптико-локаційна станція також виконує і функцію підсвітки цілі лазером, бо APKWS мають лазерне наведення.

Що відомо про снаряди APKWS

По керованим снарядам APKWS поки не є відомим показник дальності стрільби в режимі "земля-повітря", відомо лише про дальність стрільби в режимі "земля - земля" - 4-5 кілометрів, та у режимі "повітря-земля" - до 11 кілометрів.

Відомо, що гранична вартість одного реактивного снаряда APKWS - до 40,6 тисяч доларів за одиницю, і це важливо в плані співвідношення "затрати/ефект".

Нагадаємо, що Росія накопичує "Шахеди" і бʼє по Україні вже дронами власного виробництва. З липня 2022 року, за підрахунком експертів, Росія запустила понад 3200 БПЛА , окрім першої версії, яка вже не фіксується.

У ніч на 12 лютого захисники України знищили 14 ворожих "Шахедів" і ракету Х-59. Ворожі атаки успішно відбили у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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