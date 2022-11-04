Україна отримає хороші новини: Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від США

Україна отримає військову допомогу від США/ Колаж фото Reuters, скріншот

Україна незабаром може отримати хороші новини від Америки. США можуть підписати документи, пов'язані з черговим пакетом військової допомоги. Це анонсував Міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу.

Резніков очікує, що деталі нового пакету допомоги будуть оголошені вже сьогодні.

"Я думаю, ми сьогодні з вами почуємо, коли, Америка прокинеться, оголошення нового чергового пакету допомоги Україні від США. Це буде з підписом президента Байдена і там ми почуємо приємні новини, Я їх вже знаю, але почекаємо офіційного оголошення", – сказав Резніков.

Військова допомога Україні

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділяють Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму $ 275 млн. У новий транш допомоги входять кошти: для придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS; 5 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів; понад 1,3 тис. протитанкових систем; 125 армійських позашляховиків; чотири супутникові антени.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках.

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