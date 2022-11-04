Росіяни потенційно готові до 'акту доброї волі' в Херсоні - Резніков

Резніков зазначив, що у росіян є звичка до "актів доброї волі"/ УНІАН

Російські окупаційні війська можуть влаштувати "акт доброї волі" та залишити правий берег Дніпра у тимчасово окупованій Херсонській області.

Про це під час брифінгу в Укрінформі розповів Міністр оборони Олексій Резніков.

Як зазначив глава Міноборони, будь-які повідомлення росіян про Херсон можуть бути елементом інформаційно-психологічної спеціальної операції. Резніков наголосив, що українське керівництво уважно стежить за всіма заявами противника.

"У росіян є звичка до "актів доброї волі". Так, був "акт доброї волі", коли вони звільнили територію Київської області, потім Сумської та Чернігівської. Потім був острів Зміїний – ще один "акт доброї волі". Звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" щодо лівого берега Дніпра у Херсонській області, в районі міста Херсон, але для цього їм все одно знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил", - сказав Резніков.

Також він підкреслив, що погодні умови, зокрема дощі, уповільнюють рух українських військ херсонським напрямом.

"Коли дощовий режим вмикають небеса, ми від цього теж залежимо. Аграрний регіон Херсонщини має багато іригаційних систем, каналів, які вороги використовують як штучні траншеї, тому це трохи сповільнює рух наших військ", - пояснив міністр.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, глава Кремля Володимир Путін сподівається на те, що його армія намагатиметься зберегти репутацію свого президента і битиметься з ЗСУ. Однак російські військові займаються мародерством та вивозять награбоване в очікуванні втечі.

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