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Жителям Київщини відключають воду: в ОВА попередили про перебої

4 листопада 2022, 14:59

Олексій Кулеба закликав жителів Київської області зробити запаси питної та технічної води.

Гаряча вода
У Київській області можливі відключення війни / УНІАН

Через планові та аварійні відключення електроенергії в Київська область можуть спостерігатися перебої з водопостачанням.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Відповідне повідомлення він розмістив в Telegram.

При цьому він закликав зробити запаси питної та технічної води.

"Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води. Ми чинимо опір і боремося з підступним ворогом. Наша витримка і згуртованість – це шлях до перемоги", — написав Кулеба.

Жителям Київщини відключають воду: в ОВА попередили про перебої
/ t.me/OleksiyKuleba

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - Аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому резидент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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