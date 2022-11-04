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Міг няньчити онуків, але поїхав вбивати українців: ЗСУ ліквідували 59-річного діда-окупанта

4 листопада 2022, 14:43

У ліквідованого окупанта залишилися дружина, дві доньки та 4 онука.

ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували старого окупанта / Колаж фото Іраклі Комахідзе, 10-та гірсько-штурмова бригада

Українські військові ліквідували російського 59-річного окупанта, який записався "добровольцем". Про це повідомляє блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Повідомляється, що Микола Євсюков ще в 2014 році разом зі своєю сім'єю переїхав з Донецької області в місто Грайворон Бєлгородської області РФ. За цей час він встиг навіть побудувати будинок.

Євсюков підписав 3-місячний контракт в серпні, після чого був відправлений на фронт. Його сім'я чекала, що він повернеться до кінця листопада.

"Але Коля вирішив влаштувати рідним "сюрприз" і повернувся трохи раніше. Хоча є нюанс, повернувся він Грузом-200", - написав Іраклі Комахідзе.

У окупанта залишилися дружина, дві доньки та четверо онуків.

ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували старого окупанта / Іраклі Комахідзе
ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували старого окупанта / Іраклі Комахідзе

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина.

Також захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьблення по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
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